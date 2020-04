ആലപ്പുഴ ∙ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രണ്ടുപേർക്കു കൂടി രോഗം ഭേദമായി. ഇവർ വൈകിട്ട് ആശുപത്രി വിട്ടേക്കും. ഇതോടെ ജില്ലയിൽ രോഗബാധിതർ ഇല്ലാതായി. ഓറഞ്ച് ബി ഗ്രേഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ. അകലവും മറ്റു നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിച്ച് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള കടകൾ ഉൾപ്പെടെ രാവിലെ 7 മുതൽ രാത്രി 7 വരെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാമെന്നു സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Alappuzha will be coronavirus free district soon