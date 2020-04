ഇന്ത്യ ‘പണി’ കൊടുത്തത് ചൈനയ്ക്ക്; അടി കിട്ടിയത് രാജ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക്

ന്യൂഡൽഹി∙ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്പനികളിൽ കാര്യമായി മുതൽമുടക്കി കാലക്രമേണ അവിടുത്തെ സാമ്പത്തികരംഗം പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചൈനീസ് തന്ത്രം തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് വിദേശനിക്ഷേപ നിയമത്തിൽ ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി രാജ്യത്തെ പല സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും മറ്റു കമ്പനികൾക്കും തിരിച്ചടിയായെന്നു വിലയിരുത്തൽ. പ്രമുഖ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായ പേ ടിഎം, സൊമാറ്റോ, ബിഗ്ബാസ്കറ്റ്, ഡ്രീം11 തുടങ്ങി നിരവധി കമ്പനികൾ ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടും. ചൈനീസ് നിക്ഷേപകരുടെ പിന്തുണയോടെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൽ പലതും.

2019 ൽ 3.9 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളറാണ് ചൈനീസ് നിക്ഷേപകർ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിച്ചത്. 2018 ൽ ആകെ രണ്ടു ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളർ ഇറക്കിയ സ്ഥാനത്താണിത്. ഇങ്ങനെ, രാജ്യത്ത് അതിവേഗം വളരുന്ന ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി ചൈന മാറി.

ചൈനയിലെ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രമുഖരായ ആലിബാബ ഗ്രൂപ്പും അവരുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആന്റ് ഫിനാന്‍ഷ്യൽ, ടെൻസെന്റ് ഹോൾഡിങ്സ്, ഫോസുൺ ആർസെഡ് ക്യാപിറ്റൽ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും മില്യൺ കണക്കിന് ഡോളറാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലേക്ക് ഇറക്കിയത്. പേ ടിഎം, സൊമാറ്റോ, ഡെൽഹിവെറി, ബിഗ്ബാസ്ക്കറ്റ്, പോളിസിബാസർ, ഉഡാൻ, ഓയോ ഹോട്ടൽസ്, ഓല, ഡ്രീം11 തുടങ്ങിയ കമ്പനികളിൽ ചൈനയ്ക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക വിവരം.

നീക്കം ചൈനയ്ക്കിട്ടുള്ള ‘പണി’

വിദേശ നിക്ഷേപ നിയമത്തിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതിയിൽ ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യത്തുനിന്നു വരുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന നിബന്ധനയാണ് പുതിയതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ്, നേപ്പാൾ, മ്യാൻമർ, ഭൂട്ടാൻ, ചൈന, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റെടുക്കലുകൾക്ക് പണമിറക്കാനുള്ള ധനസ്ഥിതി ഉള്ളത് ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്കുമാത്രമേയുള്ളൂ. അതിനാൽ ചൈനയെ ലക്ഷ്യമിട്ടു തന്നെയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഈ ഭേദഗതി വരുത്തിയതെന്ന ഉറപ്പു ലഭിക്കുന്നതും.

അടുത്തിടെ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിന്റെ ഓഹരികൾ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപന ഭീതിയിൽ ലോകം കഴിയുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഈ നീക്കമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി. എച്ച്ഡിഎഫ്സിയുടെ 1.75 കോടി ഓഹരികളാണ് ചൈനീസ് ബാങ്ക് സ്വന്തമാക്കിയത്. മാർച്ച് അവസാനത്തോടെയാണ് ഓഹരി കൈമാറ്റം നടന്നതെന്നാണ് എച്ച്ഡിഎഫ്സി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതോടെയാണ് വിദേശ നിക്ഷേപം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നിർണായക നീക്കത്തിന് കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിന്റെ ഓഹരി പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന വാങ്ങിയ നടപടി പുതിയ ഭേദഗതിയുടെ പരിധിയിൽ വരില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എച്ച്ഡിഎഫ്സിയുടെ 1.01% ഓഹരികളാണ് ചൈന വാങ്ങിയത്. നിലവിൽ 10 ശതമാനമോ അതിനു മുകളിലോ ഉള്ള ഓഹരി വാങ്ങലുകൾക്കുമാത്രമാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വേണ്ടത്.

ഓട്ടമാറ്റിക്കായി കയറണ്ട; സർക്കാർ അറിഞ്ഞുമതി

ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അവസരവാദ ഏറ്റെടുക്കലുകളെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഭേദഗതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സർക്കാർ അനുവാദം ആവശ്യമില്ലാതെ ഓട്ടമാറ്റിക്കായി നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള വഴിയും സർക്കാർ അനുമതി ആവശ്യമുള്ള തരം നിക്ഷേപവുമായി രണ്ടു മാർഗങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിദേശനിക്ഷേപത്തിന് നിലവിലുള്ളത്. ചൈനയെ തടയുകയല്ല കേന്ദ്രം ചെയ്തത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലും മറ്റും സർക്കാർ അറിയാതെ ഓട്ടമാറ്റിക്കായി നിക്ഷേപം നടത്തി കയ്യടക്കുന്നതിനു പകരം സർക്കാർ അറിഞ്ഞുള്ള കയറ്റം മതിയെന്നാണ് കേന്ദ്ര നിലപാട്.

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ചിൻപിങ്ങിന്റെ കാലത്ത് ചൈന ആഗോളതലത്തിൽ നടത്തുന്ന നിക്ഷേപ ഇടപാടുകൾ പല രാജ്യങ്ങളും ഗൗരവത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഒരു മതിൽ കെട്ടിത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും പല രാജ്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ വരുന്ന കമ്പനികളെയും സുതാര്യമല്ലാത്ത മത്സരം നടത്തുന്നവരെയും വിലക്കണമെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കു നിർദേശം നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇതും ചൈനയെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നതു വ്യക്തം.

കോവിഡ് മഹാമാരിക്കു മുൻപുതന്നെ വിദേശനിക്ഷേപത്തിനുള്ള യുഎസ് സമിതിയും ചൈനീസ് നിക്ഷേപത്തിനെതിരെ സ്വരം കടുപ്പിച്ചിരുന്നു. വൈറസ് വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചു മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ട മുന്നറിയിപ്പു നൽകാതെ നിശബ്ദമായിരുന്ന ചൈനയുടെ നടപടിയും പല രാജ്യങ്ങളെയും ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തിത്തർക്കത്തിനു പുറമേ, ചൈന പാക്കിസ്ഥാനു നൽകിവരുന്ന പിന്തുണയും ജാഗ്രതയ്ക്കു കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മരുന്നു ഘടകങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ ആധിപത്യം കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു ഭീഷണിയാണ്. ഇക്കാര്യം നേരത്തെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ രംഗത്ത് ചൈനയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആഭ്യന്തര മരുന്നുഘടകങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു.

