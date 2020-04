വിദേശനിക്ഷേപ നിയന്ത്രണം: ഇന്ത്യയുടെ കത്രികപ്പൂട്ടില്‍ ചൈനയ്ക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി

ന്യൂഡൽ‍ഹി∙ നേരിട്ടുള്ള വിദേശനിക്ഷേപ നിയമത്തിൽ (എഫ്ഡിഐ) ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റത്തിനെതിരെ ചൈന രംഗത്ത്. വേർതിരിവില്ലാത്തതും സ്വതന്ത്രവും സുതാര്യവുമായ വ്യാപാരത്തിനായി രൂപീകരിച്ച ലോകവ്യാപാര സംഘടനയുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് ഇന്ത്യയുടെ നടപടിയെന്ന് ചൈനീസ് എംബസി വക്താവ് പറഞ്ഞു. ചൈനീസ് നിക്ഷേപകർക്ക് ഇതുമൂലമുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെ വ്യക്തമാണെന്നു വക്താവായ ജി റോങ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

കോവിഡ്‌ പ്രതിസന്ധി മുതലെടുത്ത്‌ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ ഏറ്റെടുക്കലും മൊത്തം ഓഹരിയടക്കം ഏറ്റെടുക്കലും (ടേക്‌ ഓവറും അക്വസിഷനും) തടയുന്നതിന് നിലവിലുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപനയം കേന്ദ്രസർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭേദഗതി ചെയ്‌തിരുന്നു. ചൈനീസ് നീക്കം തടയിടാനായിരുന്നു ഇത്.

ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഇനി സർക്കാർ വഴിയേ ഓഹരി നിക്ഷേപം അനുവദിക്കൂ എന്നാണ് ഉത്തരവ്. ഇതുവരെ പാക്കിസ്ഥാനും ബംഗ്ലദേശിനും മാത്രം ബാധകമായ ഉപാധിയാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയ്ക്കും ബാധകമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ ചൈന വാങ്ങിക്കൂട്ടുകയാണെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം ഓഹരിവില ഇടിഞ്ഞതോടെയാണിത്.

നിലവിലെ പകർച്ച വ്യാധി മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളെ ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത്‌ അവയുടെ നടത്തിപ്പ്‌ ഏറ്റെടുക്കലും മൊത്തം ഏറ്റെടുക്കലും (ടേക്‌ ഓവറും അക്വസിഷനും) തടയുന്നതിന് നിലവിലെ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ (എഫ്ഡിഐ) നയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുനരവലോകനം ചെയ്‌തു. 2017ലെ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ (എഫ്ഡിഐ) നയത്തിലാണ്‌ ഭേദഗതി വരുത്തിയത്‌. വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലെ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്‌ ഫോർ പ്രമോഷൻ ഓഫ്‌ ഇൻഡസ്‌ട്രി ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ട്രേഡ്‌ ഇതുൾപ്പെടുത്തി പത്രക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കി.

നിലവിലെ വ്യവസ്ഥയും പുതുക്കിയതും:

നിലവിലെ വ്യവസ്ഥ:

3.1.1 ഒരു പ്രവാസി സ്ഥാപനത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലകളിലോ പ്രവൃത്തികളിലോ ഒഴികെ വിദേശനിക്ഷേപ നയത്തിന് വിധേയമായി ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താം. എങ്കിലും, ബംഗ്ലാദേശിലെ ഒരു പൗരനോ ബംഗ്ലാദേശിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിനോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഴി മാത്രമേ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയൂ. കൂടാതെ, പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഒരു പൗരനോ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിനോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഴി മാത്രമേ പ്രതിരോധം, ബഹിരാകാശരംഗം, ആണവോർജം, വിദേശ നിക്ഷേപ നിരോധിത മേഖലകൾ തുടങ്ങി നിലവിൽ പാക്കിസ്ഥാന്‌ വിലക്കുള്ളത്‌ ഒഴികെയുള്ള മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയൂ.

പുതുക്കിയ വ്യവസ്ഥ

3.1.1 (എ) ഒരു പ്രവാസി സ്ഥാപനത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലകളിലോ പ്രവൃത്തികളിലോ ഒഴികെ വിദേശനിക്ഷേപ നയത്തിന് വിധേയമായി ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താം. എങ്കിലും, ഇന്ത്യയുമായി ഭൂ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പ്രയോജനം അനുഭവിക്കുന്ന ഉടമ പൗരനായിട്ടുള്ള, അത്തരം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ മുഖേന മാത്രമേ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയൂ. കൂടാതെ, പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഒരു പൗരനോ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിനോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഴി മാത്രമേ പ്രതിരോധം, ബഹിരാകാശരംഗം, ആണവോർജം, വിദേശ നിക്ഷേപ നിരോധിത മേഖലകൾ തുടങ്ങി നിലവിൽ പാക്കിസ്ഥാന്‌ വിലക്കുള്ളത്‌ ഒഴികെയുള്ള മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയൂ.

3.1.1 (ബി) ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ളതോ ഭാവിയിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിദേശ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അവയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും 3.1.1 (എ) ഖണ്ഡികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ കൈമാറ്റത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്.

English Summary: China says India's new FDI rules violate WTO principles, hopes for revision