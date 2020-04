‘വാഹനപരിശോധന കർശനമാക്കും; ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ ലോക്ഡൗണിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല’

തിരുവനന്തപുരം∙ ലോക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. സുരക്ഷിതമായ അവസ്ഥയിലാണ് നാം എന്ന് ചിലരൊക്കെ ധരിച്ചതിനാലാണ് ഇതെല്ലാം പറയേണ്ടിവരുന്നത്. ലോക്ഡൗണിൽ ചില ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വാഹനങ്ങൾ കൂടുതലായി നിരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനപരിശോധന കർശനമാക്കും. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച അനുവദിക്കില്ല. ഇനി ഒരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ബാർബര്‍ ഷോപ്പുകൾ തുറക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



29 രാജ്യങ്ങളിലെ 45 കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഗവേഷകരുമായി രോഗനിർണയം, ഗവേഷണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള അവസരം കേരളത്തിന് ലഭിക്കും. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ തൽക്കാലം പ്രവർത്തിക്കില്ല. ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി തുടരും. വാഹനപരിശോധന തീവ്രമാക്കും. ആരാധനാലയങ്ങൾ ലോക്ഡൗൺ കഴിയുംവരെ തുറക്കരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്ലാസ്മ തെറപി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ നടപടികളിലും കേരളം മുന്നിലാണ്. നേട്ടമുണ്ടായത് ഇന്ദ്രജാലം കൊണ്ടല്ല. ഐക്യത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടേയും ഫലമാണിത്. പഴുതടച്ചുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തി.



സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ആറു പേർക്കാണു കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആറു പേരും കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരാണ്. അഞ്ച് പേർ വിദേശത്തുനിന്നും എത്തിയവരാണ്. ഒരാൾക്ക് സമ്പർക്കം വഴിയും രോഗം ബാധിച്ചു. 21 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി. കാസർകോട് 19, ആലപ്പുഴ 2. ഇതുവരെ 408 പേര്‍ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 114 പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിൽ‌ 46,323 പേരാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ 45,925 പേർ വീടുകളിലും 398 പേർ ആശുപത്രികളിലുമാണ്. തിങ്കളാഴ്ച 62 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.



