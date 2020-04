വേഗം സുഖമാകട്ടെ! കോവിഡിനു വരട്ടെ വാക്സിൻ, ഓർമയിൽ ഒരു ‘ആന്റിക്ലൈമാക്സ്’

18 മാസം, കൂടി വന്നാൽ 20 മാസം– കോവിഡിനുള്ള വാക്സിൻ വിജയകരമായ ബഹുതല പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു ശേഷം അവതരിക്കാൻ ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നു. അതുവരെയുള്ള താൽകാലിക പ്രതീക്ഷയായും രാഷ്ട്രീയവിവാദമായും കയറ്റുമതിയായും ഇറക്കുമതിയായും ചർച്ചയാകുന്നതു ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ എന്ന മലേറിയ മരുന്നും അതിന്റെ മുൻഗാമികളായ ക്ലോറോക്വിനും ക്വിനീനും.

മലേറിയ മാറും. പക്ഷേ അതിലും മാരക പാർശ്വഫലങ്ങൾ. 85 വർഷം മുൻപു ജർമനിയിലെ ഡുസൽഡോർഫിലുള്ള സൈക്യാട്രിക് ക്ലിനിക്കിൽ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയ റെസോചിൻ എന്ന മരുന്നിന്റെ ക്രൂരമായ വികൃതി. ഇങ്ങനെയൊന്നിനെ ഔഷധമെന്നു വിളിക്കാമോയെന്നു ശങ്കിച്ചു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിക്കാർ നിരാശയോടെ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു. ആ രാസസമവാക്യം അടുത്ത ഒരു ദശകത്തേക്ക് ആരും ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തില്ല.

പക്ഷേ റെസോചിനെ അങ്ങനെ മറന്നു കളയാൻ സ്രഷ്ടാവ് ജോഹാൻ ഹാൻസ് ആൻഡർസാഗ് തയാറായിരുന്നില്ല. ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച്, മാന്ത്രികത്തരികൾ പോലെയുള്ള രാസതന്മാത്രകളെ അളന്നുതൂക്കി കൂട്ടിയിണക്കിയുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ, ദീനം മാറ്റുമ്പോൾ പാർശ്വഫലം കുറവുള്ള സോന്റോചിൻ എന്ന സമാന മരുന്ന് റെസോചിനിൽനിന്നു വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായി.

രണ്ടാം ലോകയുദ്ധകാലത്ത് ഫ്രഞ്ചുകാരിൽനിന്ന് അമേരിക്കക്കാർക്കു കൈമാറിക്കിട്ടിയ സോന്റോചിൻ യുഎസ് ശാസ്ത്രലോകം വീണ്ടും ഇഴ കീറി പഠിച്ചു, പരിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ഏറെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കു ശേഷം 1945ൽ അവർ അതു ശരിപ്പെടുത്തി നല്ല മരുന്നാക്കി; ക്ലോറോക്വിൻ എന്നു പേരുമിട്ടു. അതേ, 11 വർഷം മുൻപു ജർമൻ ലാബിൽ ആൻഡർസാഗ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പഴയ റെസോചിൻ ആയിരുന്നു അത്!

ഈ രസകരമായ ‘ആന്റിക്ലൈമാക്സ്’ ചികിത്സാചരിത്ര പണ്ഡിതനും പ്രശസ്ത ന്യൂറോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. കെ.രാജശേഖരൻ നായർ എന്നും ഓർത്തുവയ്കുന്ന ഔഷധവഴിത്തിരിവാണ്. മലേറിയയെ തുരത്താൻ കേരളത്തിലെ ആധുനിക ചികിത്സാ ദശയിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായ ക്ലോറോക്വിൻ രണ്ടു തവണ കണ്ടു പിടിക്കപ്പെട്ട കഥ. മലേറിയ ചികിത്സയിൽ ക്ലോറോക്വിന്റെ മുൻഗാമി ക്വിനീനാണ്. പിൻഗാമി ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിനും.

∙ സിങ്കോണച്ചെടി തന്ന സൗഖ്യം

സിങ്കോണച്ചെടിയുടെ തൊലിയിൽനിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ക്വിനീൻ ആയിരുന്നു മലേറിയയ്ക്കുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഔഷധം. തെക്കേ അമേരിക്കയിൽനിന്നു തുടങ്ങി, ലോകമെങ്ങും മൃതസഞ്ജീവനിയെപ്പോലെ വ്യാപിച്ചു പ്രചാരം സിദ്ധിച്ച കയ്പൻ മരുന്ന്. ജനപ്രിയമായി കഴിഞ്ഞതോടെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിൽ വരെ ചേർത്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണു ക്വിനീന്റ ശക്തി ക്ഷയിച്ചത്. മലബാർ മേഖല ഉൾപ്പെട്ട മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽ 1866–1876 കാലയളവിൽ ഓരോ വർഷവും ഒരു ലക്ഷത്തിനും മൂന്നു ലക്ഷത്തിനുമിടയിലായിരുന്നു മലേറിയ മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക്.

19ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ദശകത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ പകർച്ചവ്യാധി രൂക്ഷമായപ്പോൾ അഞ്ചൽ ഓഫിസുകളിൽനിന്നു ക്വിനീൻ കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സംവിധാനം ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവു നടപ്പാക്കിയതിനെപ്പറ്റി ഭരണചരിത്രമെഴുതിയ മഹാകവി ഉള്ളൂർ എസ്.പരമേശ്വര അയ്യർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മലേറിയ മാത്രമല്ല, കോളറയും വസൂരിയും ജീവനെടുത്ത ആ കാലത്തു പകർച്ചവ്യാധി വകുപ്പു രൂപീകരിച്ചും ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു.

∙ ക്ലോറോക്വിൻ

ക്വിനീൻ അനുബന്ധമരുന്നായ ക്വോറോക്വിൻ ആവശ്യമായി വന്നതു 20ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പല കാലങ്ങളിലായി മലേറിയയുടെ രൂക്ഷവ്യാപനത്തോടെയാണ്. ക്വിനീൻ കഴിക്കുന്നതിന്റെ കയ്പും ബഹളവമൊന്നുമില്ലാത്ത മരുന്നെന്ന നിലയിൽ അതിനു പ്രചാരവും കിട്ടി. കഷ്ടകാലത്തിന്, ഇതും സകലകാര്യത്തിനും കൊടുത്തു വന്നതു തിരിച്ചടിച്ചെന്നു ഡോ. രാജശേഖരൻ നായർ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ‘ക്ലോറോക്വിൻ റസിസ്റ്റൻസി’നു ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ മരുന്നു കൊടുത്തിട്ടു ഫലം കിട്ടാത്ത മട്ടായി. ‘പഴയ ക്വിനീനിലേക്കു തന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു. ഒപ്പം പുതിയ പല മരുന്നുകളും അവതരിച്ചു. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണു ‘പാമാക്വിൻ’. പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന മലേറിയ അണുക്കളുടെ ‘പാ’ (അച്ഛൻ)യെയും ‘മാ’ (അമ്മ) യെയും ഹനിക്കുന്നത് എന്നർഥത്തിലാണു പാമാക്വിൻ എന്ന പേരു വന്നത്’– ഔഷധചരിത്രത്തിലെ കൗതുകങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു.

∙ ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ

ക്ലോറോക്വിനെക്കാളും ഭേദവും മെച്ചവും അതിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പായ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിനാണ്. ക്ലോറോക്വിൻ ഒരുപാടു കാലം കഴിച്ചാൽ അതിന്റേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ണിനുൾപ്പെടെ വരും. ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ വന്നതോടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടു കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ ദീർഘകാലം കഴിച്ചാലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നതു വേറെ കാര്യം.

‘ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ ആണ്. പ്രധാനമായും മലേറിയയ്ക്ക്. ഞാൻ ഹൗസ് സർജൻസി ചെയ്യുന്ന കാലത്തായിരുന്നു അത്. അപൂർവമാണെങ്കിലും മലേറിയ ഉള്ള കാലം.1960കളുടെ അവസാനമാണു ഞാനുൾപ്പെടെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിലേക്കു വന്നത്. ആ സമയത്ത് ക്ലോറോക്വിൻ കൊടുത്തിരുന്നതു മറ്റൊരു അസുഖത്തിനായിരുന്നു– അമീബിക് ലിവർ അബിസിസിന്. 1950കളുടെ അവസാനം വരെ ക്വിനീൻ ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ ക്വിനീൻ മിക്സചർ കൊടുത്തിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു.

1960 കളിൽ ക്ലോറോക്വിനും ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിനും വന്നു. മലേറിയ മറഞ്ഞതോടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു. കോവിഡ്19നു ഗുണപ്രദമെന്ന ധാരണയ്ക്കു മുൻപുതന്നെ ഈ മരുന്നുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു ലൂപസ് എറിത്തിമറ്റോസിസ് പോലെയുള്ള മറ്റു ചില അസുഖങ്ങൾക്കാണ്. ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിനു കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ള ഫലം എത്രമാത്രമെന്നതു പരിശോധിച്ചു കണ്ടെത്തി മാത്രം തീരുമാനിക്കാനുള്ളതാണ്.’’ – ഡോ. രാജശേഖരൻ നായർ പറയുന്നു.

English Summary: Covid vaccine malraia drug hydroxychloroquine and its predecessors chloroquine and quinine