വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കായി ലാബുകളില്‍ ‘രോഗങ്ങള്‍’ വളര്‍ത്തുന്നത് മനുഷ്യരാശിക്കു വലിയ ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുൻപു തന്നെ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു. കീരികളില്‍ എച്ച്5എന്‍1 എങ്ങിനെ പടരുന്നുവെന്നു കണ്ടെത്താനുള്ള പഠനത്തിന് അനുമതി നല്‍കണമെന്ന് 2014ല്‍ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു. പകരുന്ന തരത്തിലുള്ള വൈറസുകളെ സൃഷ്ടിച്ച് രോഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം പഠിക്കാനും ഫലപ്രദമായ വാക്‌സിന്‍ കണ്ടെത്താനുമാണ് അനുമതി തേടിയത്. പകര്‍ച്ചവ്യാധി രംഗത്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിദഗ്ധരായ ഹാർവാഡ് സർവകലാശാലയിലെ മാര്‍ക്ക‌് ലിപ്‌സിച്ചും യേൽ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനിലെ അലിസണ്‍ പി.ഗാല്‍വനിയും അന്നുതന്നെ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തുവരികയും ശക്തമായ ഭാഷയില്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

10 അമേരിക്കന്‍ ലാബുകള്‍ ഒരു ദശാബ്ദത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നാല്‍ ഒരു ജീവനക്കാരന് ഈ പുതിയ ‘സൂപ്പര്‍ ഫ്ലൂ’ പകരാനും അതുവഴി അതു സമൂഹത്തിലാകെ പടരാനും 20 ശതമാനത്തോളം സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഇരുവരും മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയത്. ഇപ്പോള്‍ വുഹാനിലെ വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍നിന്നാകാം കൊറോണ വൈറസ് പടര്‍ന്നതെന്ന ആരോപണം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ലിപ്‌സ്റ്റിച്ചിന്റെയും അലിസന്റെയും മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ വേണം ലോകം വിലയിരുത്താന്‍. എച്ച്5എന്‍1 ഏവിയന്‍ ഫ്ലൂ 1997-ല്‍ ഹോങ്കോങ്ങില്‍ 24 പേരുടെ മരണത്തിനാണ് ഇടയാക്കിയത്. മനുഷ്യരില്‍നിന്നു മനുഷ്യരിലേക്കു എളുപ്പത്തില്‍ പടരാത്തതു കൊണ്ട് ഇതുവരെ 400 പേര്‍ മാത്രമാണ് എച്ച്5എന്‍1 ബാധിച്ചു മരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പുതുരോഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലാബുകൾ‍

നിങ്ങള്‍ പ്രകൃതിയില്‍ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ സൃഷ്ടിച്ച് അതിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്കു പെട്ടെന്നു പടരാനുള്ള സാഹചര്യവുമായി സംയോജിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതെന്ന് ലിപ്‌സ്റ്റിച്ച് 2014-ൽതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്വൈൻ ഫ്ലൂ അഥവാ എച്ച1എന്‍1 ഇരുപതു വര്‍ഷത്തോളം മൃതാവസ്ഥയില്‍ ഇരുന്നിട്ടാണ് 1977-ല്‍ പെട്ടെന്നു പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. 1950കള്‍ മുതല്‍ ഒരു ലാബില്‍ ശീതീകരിച്ചു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വൈറസിന്റെ അതേ ജനിതക സ്വഭാവമുള്ളതായിരുന്നു 1977-ല്‍ കാണപ്പെട്ട വൈറസും. ലബോറട്ടറിയിലെ ജീവനക്കാരുടെ കുഴപ്പമാണ് എഴുപതുകളുടെ അവസാനമുണ്ടായ പകര്‍ച്ചപ്പനിക്കു പിന്നിലെന്നു പിന്നീടു കണ്ടെത്തി.

ലാബുകളില്‍നിന്ന് ഇത്തരത്തില്‍ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നത് അപൂര്‍മാണെങ്കിലും പകരാന്‍ സാധ്യതയുള്ള പുത്തന്‍ അപകടകാരികളായ വൈറസുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അവ അവിടെനിന്നു രക്ഷപ്പെടാനും സമൂഹത്തില്‍ മഹാമാരിയായി പടരാനും ഇടയാക്കുമെന്നാണ് മാര്‍ക്ക് ലിപ്‌സ്റ്റിച്ചും അലിസനും മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നത്. ലാബുകളില്‍ വളര്‍ത്തുന്ന രോഗാണുക്കള്‍ മുന്‍പും മനുഷ്യജീവന്‍ കവര്‍ന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2003-ല്‍ സിംഗപ്പൂരില്‍ ഒരു ലാബിലെ ജീവനക്കാരന് അബദ്ധത്തില്‍ സാര്‍സ് പകര്‍ന്നിരുന്നു.

2004-ല്‍ സൈബീരിയന്‍ ലാബില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന റഷ്യന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞ എബോള സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്ന സൂചി അബദ്ധത്തില്‍ ശരീരത്തില്‍ കുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നു മരിച്ചിരുന്നു. 2014 ഏപ്രിലില്‍ പാരിസിലെ പാസ്ചർ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍നിന്ന് സാര്‍സ് വൈറസ് അടങ്ങുന്ന 2000 ചെറു ബോട്ടിലുകളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. 2014 മാര്‍ച്ചില്‍ ടെക്‌സസിലെ ഗാല്‍വെസ്‌റ്റോണ്‍ നാഷണല്‍ ലബോറട്ടറിയില്‍നിന്ന് ഗ്വാനറിറ്റോ വൈറസ് അടങ്ങിയ ഒരു ബോട്ടില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ വൈറസ് ബാധിച്ചാല്‍ ത്വക്കിനടയില്‍നിന്നും ആന്തരിക അവയവങ്ങളില്‍നിന്നും വായ, കണ്ണ്, ചെവി എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്നും രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകും.

പുറത്തുവരുമോ വസൂരിയും?

ഭയാനക രോഗങ്ങളെ പൂര്‍ണമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്ത ശേഷം ഭാവി പഠനങ്ങള്‍ക്കായി രോഗാണുക്കളെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി ശാസ്ത്രലോകത്ത് ഏക്കാലവും ഭിന്നാഭിപ്രായമാണു നിലനില്‍ക്കുന്നത്. മനുഷ്യരാശിക്കു നേരിടേണ്ടി വന്ന ഏറ്റവും മാരക രോഗങ്ങളിലൊന്ന് എന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിശേഷിപ്പിച്ച വസൂരി 1980കളില്‍ വാക്‌സിനേഷനിലൂടെ പൂര്‍ണമായും തുടച്ചു നീക്കിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും മടങ്ങി വന്നേക്കാമെന്ന ഭീതിയുണ്ട് ഗവേഷകര്‍ക്ക്. അമേരിക്കയിലെയും റഷ്യയിലെയും ലാബുകളില്‍ രോഗത്തിനു കാരണമാകുന്ന വരിയോള വൈറസിന്റെ രണ്ട് സാംപിളുകള്‍ ഇപ്പോഴും സജീവമായുണ്ട്. ജൈവായുധമായി ഇവ മടങ്ങിയെത്തിയേക്കാമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്. അതിനാല്‍ത്തന്നെ വസൂരിക്കെതിരെയുള്ള മരുന്നുകളെപ്പറ്റി ഇപ്പോഴും പരീക്ഷണം തുടരുകയാണ്.

റഷ്യന്‍ സ്‌റ്റേറ്റ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ റിസര്‍ച് ഓണ്‍ വൈറോളജി ആന്‍ഡ് ബയോടെക്‌നോജിയിലും അറ്റ്‌ലാന്റയിലെ സെന്റേഴ്‌സ് ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷനിലുമാണ് വൈറസ് സാംപിളുകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഉപയോഗത്തിനാണ് രാജ്യാന്തരതലത്തില്‍ അംഗീകരിച്ച് യുഎസ്, റഷ്യ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വസൂരി വൈറസിനെ സൂക്ഷിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും പക്ഷേ വൈകാതെ തന്നെ പക്കലുള്ള അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്തു. യുഎസിലും റഷ്യയിലും ഇവയിപ്പോഴും സജീവമാണു താനും. ജൈവായുധമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ബോട്ടിലുകളും നശിപ്പിച്ചു കളയണമെന്നാണ് ഒരുവിഭാഗം ഗവേഷകര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വസൂരിക്കെതിരെ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യത്തെ മരുന്ന് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം യുഎസ് ഫൂഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.

വസൂരി ബാധിക്കുന്ന മൂന്നിലൊന്ന് ആളുകളും മരിക്കും. രക്ഷപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് ആജീവനാന്തം വസൂരിക്കലയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആകസ്മികമായോ ദുഷ്ടശക്തികള്‍ കരുതിക്കൂട്ടിയോ ഈ രണ്ടു ലാബുകളില്‍നിന്ന് രോഗാണു സമൂഹത്തില്‍ പടരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയെന്ന് ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം റഷ്യയിലെ ലാബില്‍ സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായപ്പോഴും വൈറസ് സാംപിള്‍ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം ശക്തമായി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. സാംപിളുകള്‍ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെയും നിലപാട്.

അതീവസുരക്ഷയോടെയാണു േൈവറോളജി ലാബുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും റെസ്പിറേറ്ററി ഉപകരണങ്ങള്‍ തകരാറിലാകുന്നതു മൂലമോ വൈറസ് സാന്നിധ്യമുള്ള കയ്യുറ കൊണ്ട് അറിയാതെ കണ്ണോ, മൂക്കോ ജീവനക്കാരന്‍ തുടയ്ക്കുന്നതിലൂടെയോ രോഗാണു വ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. എബോള, മാര്‍ബര്‍ഗ് വൈറസുകളാണ് കൂടുതലായി ലാബ് ജീവനക്കാരിലേക്കു പടര്‍ന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഈ വൈറസുകള്‍ പെട്ടെന്നു പകരുന്നതല്ലാത്തതിനാലാണ് ദുരന്തങ്ങള്‍ ഒഴിവായതെന്നും മാര്‍ക്ക് എപ്‌സ്റ്റിച്ച് പറയുന്നു.

സാര്‍സിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മൂന്നു ലാബ് അപകടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. ഒരിടത്ത് ജീവനക്കാരനില്‍നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്കു പടരുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ പെട്ടെന്നു തന്നെ ഇതു തടയാന്‍ കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യമായി. പുതിയ തരം വൈറസുകളെ സൃഷ്ടിക്കാതെ നിലവിലുള്ളതിലോ അതിന്റെ മുന്‍ഗാമികളിലോ പഠനം നടത്തുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും എപ്‌സ്റ്റിച്ച് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു. എച്ച്5എന്‍1 പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചു 2011-ല്‍ വിവാദം ഉയര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗവേഷകര്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തോളം പഠനം നിര്‍ത്തിവച്ചിരുന്നു. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കിയെന്നും വീണ്ടും ഗവേഷണം ആരംഭിക്കുകയാണെന്നും 2013-ല്‍ ഇവര്‍ അറിയിച്ചു. പകര്‍ച്ചവ്യാധി വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി എച്ച്5എന്‍1 വൈറസിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നുമാണ് ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

കോള്‍ട്ട്‌സവയിലെ വെക്ടര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

റഷ്യന്‍ ലാബിലെ സ്‌ഫോടനം

2019 സെപ്റ്റംബറിലാണ് സൈബീരിയയിലെ കോള്‍ട്ട്‌സവയിലെ വെക്ടര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റഷ്യന്‍ സ്‌റ്റേറ്റ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ റിസര്‍ച് ഓണ്‍ വൈറോളജി ആന്‍ഡ് ബയോടെക്‌നോളജിയില്‍ സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. തുടക്കത്തില്‍ സാധാരണ തീപിടിത്തമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടെങ്കിലും ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനകത്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ സംഭവം രാജ്യാന്തര തലത്തിലും ശ്രദ്ധേയമാവുകയായിരുന്നു. പക്ഷിപ്പനി, പന്നിപ്പനി, എച്ച്‌ഐവി, എബോള, ആന്ത്രാക്‌സ്, വസൂരി വൈറസുകളെ ഉള്‍പ്പെടെയാണ് ഇവിടെ വിവിധ ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്കായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്‌ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്നു പ്രദേശത്ത് റേഡിയേഷന്‍ നില ഉയരുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ സ്‌ഫോടനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ റഷ്യ രഹസ്യമാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്.

എബോളയ്ക്കും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനും ഉള്‍പ്പെടെ പ്രതിരോധ വാക്‌സിനുകള്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ശ്രദ്ധേയമായ കേന്ദ്രമാണ് വെക്ടര്‍. ഇപ്പോഴും പല മാരകരോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചു ഗവേഷണം നടക്കുന്നുമുണ്ട്. 1974ല്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ വൈറോളജി ആന്‍ഡ് ബയോടെക്‌നോളജി എന്ന പേരിലാണ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത്. ശീതയുദ്ധ കാലത്ത് മാരക രോഗാണുക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് ജൈവായുധങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ റഷ്യ നിര്‍മിച്ചതാണ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ടെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനാല്‍ത്തന്നെ വസൂരിക്കു കാരണമായ വരിയോള വൈറസ്, എബോള, ആന്ത്രാക്‌സ്, ചില തരം പ്ലേഗ് തുടങ്ങിയവയുടെ രോഗാണുക്കളെല്ലാം ലാബില്‍ ഇപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. റഷ്യയാകട്ടെ ഇതു നിരാകരിച്ചിട്ടുമില്ല.

ഇപ്പോഴും ജൈവായുധ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോയെന്നതും ലോകത്തിനു മുന്നിലെ രഹസ്യമാണ്.1970കളില്‍ ആന്ത്രാക്‌സ്, വസൂരി വൈറസുകളെ ഉപയോഗിച്ച് ജൈവായുധങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ച ചരിത്രവുമുണ്ട് റഷ്യയ്ക്ക്. 1990കളില്‍ വെക്ടര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടച്ചുപൂട്ടല്‍ ഭീഷണി വരെ നേരിട്ടിരുന്നു. വിഷയത്തില്‍ റഷ്യന്‍ ഭരണകൂടം അടിയന്തരമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്തു. ഗവേഷകര്‍ക്ക് തൊഴിലില്ലാതാകുന്നതോടെ അവര്‍ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പോകുമെന്നായിരുന്നു ഭയം. മാത്രവുമല്ല ലാബിലെ ബയോളജിക്കല്‍ സാംപിളുകളായ രോഗാണുക്കളെ ഇറാഖിനും ഉത്തര കൊറിയയ്ക്കുമെല്ലാം കൈമാറുമെന്ന ഭയവുമുണ്ടായിരുന്നു.

അതേസമയം, റഷ്യയിൽ അന്നുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില്‍ മാരകരോഗാണുക്കള്‍ പുറത്തെത്താനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണു വിദഗ്ധര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതില്‍ രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ പല സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളും നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എബോളയുടെയും വസൂരിയുടെയും പോലുള്ള രോഗാണുക്കളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ‘ലെവല്‍ 4’ ലാബറട്ടറികള്‍ നിര്‍മിക്കണമെന്നതാണ് അതിലൊന്ന്. പ്രത്യേക കണ്ടെയ്‌നറുകളിലാണ് ഇവയെ ശീതീകരിച്ചു സൂക്ഷിക്കുക. ഇവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള രീതിയും വ്യത്യസ്തമാണ്. വളരെ കുറച്ചു പേര്‍ക്കു മാത്രമേ ഇവയെ സൂക്ഷിച്ച ഇടത്തേക്കു പ്രവേശനമുള്ളൂ. സ്‌ഫോടനമുണ്ടായാലും അതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ലാബറട്ടറിയിലെ താപനില ഉയരുന്നതും രക്ഷയാണ്. തീപിടിത്തത്തില്‍ 100 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസോ അതില്‍ കൂടുതലോ താപനില ഉയര്‍ന്നാല്‍ ഭൂരിപക്ഷം വൈറസുകളും നശിച്ചു പോകും. അങ്ങനെയല്ലെങ്കില്‍ മാത്രമേ രോഗാണുക്കളെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് അവ പുറത്തു പോവുകയുള്ളൂ.

