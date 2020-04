ലോക്ഡൗണിലും കരിനിറത്തിൽ പെരിയാർ, കൊച്ചിയുടെ ‌കുടിവെള്ളം; നടപടിക്ക് കലക്ടർ

കൊച്ചി ∙ എറണാകുളം ജില്ലയ്ക്കു കുടിവെള്ളം നൽകുന്ന പെരിയാറിൽ മാലിന്യമൊഴുക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിക്കൊരുങ്ങി കലക്ടർ എസ്. സുഹാസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നദിയിൽ മാലിന്യം വർധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജലസേചന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി ഷട്ടർ ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ കറുത്ത നിറത്തിൽ നദിയിൽ മാലിന്യം ഒഴുകിപരന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

പെരിയാറ്റിലേക്കു മാലിന്യം ഒഴുക്കുന്നവർക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധവും ഇതിനിടെ ശക്തമായി. തുടർന്ന് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി കലക്ടർ യോഗം വിളിക്കുകയും പരിശോധിച്ച് നടപടി എടുക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയുമായിരുന്നു.

കോവിഡ് പ്രതിരോധ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചായിരിക്കണം പരിശോധനയെന്നാണ് കലക്ടറുടെ നിർദേശം. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡ് ചീഫ് എൻജിനീയര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകാൻ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കി. 2016 മുതൽ ഏലൂർ ഭാഗത്ത് പെരിയാറിന്റെ അവസ്ഥ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.

സാധാരണ നിലയിൽത്തന്നെ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഷട്ടറിനു താഴെ നദി പല വർണങ്ങളിലാണ് ഒഴുകുന്നത്. അതിനിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി നാല് ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തിയത്. ഇതോടെ പുഴ കറുത്ത് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. വെള്ളത്തിന് ദുർഗന്ധവുമുണ്ട്.

ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് ഇവിടെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തിയപ്പോൾ എടയാർ മുതൽ മേത്താനം വരെ പുഴത്തീരത്ത് മണ്ണിരകൾ ചത്തൊടുങ്ങിയിരുന്നു. പുഴയിലേക്ക് കമ്പനികൾ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ രാസമാലിന്യം ഉൾപ്പെടെ ഒഴുക്കുന്നത് മൽസ്യ സമ്പത്ത് ഉൾപ്പടെയുള്ളവയുടെ വൻതോതിലുള്ള നാശത്തിനാണ് വഴിവയ്ക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നെടുക്കുന്ന കുടിവെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ചാലും രാസമാലിന്യങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാനാകാത്തത് നഗരത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്.

കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ പ്രധാന കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സാണ് പെരിയാർ. പ്രതിദിനം 48 കോടി ലീറ്റർ കുടിവെള്ളമാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ ആവശ്യം. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിൽ നിന്നാണ്. പെരിയാറിന്റെ തീരത്തുള്ള കമ്പനികളും അറവുശാലകളുമാണ് മലിനജലത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും നദിയിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത്.

ലോക്‌ഡൗണിൽ തീരത്തെ വ്യവസായ ശാലകൾ പലതും പ്രവർത്തിക്കാതായതോടെ തെളിമ വീണ്ടെടുത്ത ഗംഗാ നദിയിലെ ജലത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ വാർത്തയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി കൂടിയായ(244 കി.മീ) പെരിയാർ മലിനജലത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടുന്നത്.

ലോക്‌ഡൗണിൽ പെരിയാറിന്റെ തീരത്തെ വ്യവസായ ശാലകളിൽ പലതും അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവിടങ്ങളിലെ മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകളിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ജലം ലോക്‌ഡൗണിന്റെ മറവിൽ നദിയിലേക്ക് തുറന്നുവിടുകയാണെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. മുൻപ് ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ നടത്തിവന്ന ഈ മാലിന്യമൊഴുക്ക് ലോക്‌ഡൗണിന്റെ മറവിൽ രാവിലെയും തുടരുന്നതായാണ് ആക്ഷേപം.



