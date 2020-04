സ്പ്രിൻക്ലര്‍ കരാർ ഉപേക്ഷിക്കുമോ? നാളത്തെ സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിർണായകം

തിരുവനന്തപുരം∙യുഎസ് കമ്പനിയായ സ്പ്രിൻക്ലർ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കരാർ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം സിപിഎമ്മിൽ സജീവം. നിലവിലുള്ള കരാർ വ്യവസ്ഥകളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങളെ സജീവമാക്കി നിർത്താനും സർക്കാരിന്റെ ശോഭ കെടുത്താനും മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ എന്നാണ് നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. കരാർ തുടരുന്ന വിഷയത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ഇതോടെ നിർണായക തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും. കരാറിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങളോടെ പദ്ധതി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുക –പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനു മുന്നിലെ വഴികൾ ഇതാണ്. ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിനുശേഷം അപ്രതീക്ഷിത പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൂടെന്നില്ല.

കരാറിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പാർട്ടിക്കു നൽകിയ വിശദീകരണം. യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടറിഞ്ഞശേഷമായിരിക്കും തുടർ നടപടി. പ്രതിഷേധം പരസ്യമായി തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സിപിഐയുടെ വാദങ്ങളും മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കേണ്ടിവരും. മതിയായ കരുതലില്ലാതെ ഒരു വിദേശ കമ്പനിയുമായി ഐടി സെക്രട്ടറിക്ക് എങ്ങനെ കരാറിലേർപ്പെടാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് സിപിഐയുടെ ചോദ്യം. കരാറിനെക്കുറിച്ച് ഘടകകക്ഷികളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാത്തതിനാൽ സിപിഎം തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണട്ടെയെന്നും അവർ നിലപാടെടുക്കുന്നു.

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ രാജ്യം പ്രശംസിച്ച നടപടികളെടുത്ത സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ സ്പ്രിൻക്ലർ ഇടപാടിലൂടെ മോശമായതായി സർക്കാരിനുള്ളിൽതന്നെ അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഉദ്ദേശ്യം നല്ലതായിരുന്നെങ്കിലും ധൃതിപിടിച്ചെടുത്ത തീരുമാനത്തിലെ പിഴവുകൾ പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കി. വ്യക്തിപരമായ ആക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷം കടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിഴവുകൾ ഇപ്പോഴേ തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജനത്തിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ആരോപണങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നിലയുണ്ടാകുമെന്നും പാർട്ടിയിലും സർക്കാരിലും വിലയിരുത്തലുണ്ട്.

സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം കഴിഞ്ഞശേഷം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാമെന്നാണ് കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. പിബി അംഗം എസ്.രാമചന്ദ്രൻപിള്ള സ്പ്രിൻക്ലർ ഇടപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പിന്തുണച്ചെങ്കിലും വിയോജിപ്പുള്ളവരാണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതലും. ഡാറ്റ സംരക്ഷണത്തിന് ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന ഒരേയൊരു സംസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികളിൽ ജാഗ്രതക്കുറവുണ്ടായെന്ന അഭിപ്രായമാണവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ആ നിലപാട് പാർട്ടി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അംഗീകരിക്കേണ്ടിവന്നാൽ കരാർ റദ്ദാക്കുകയോ പ്രതിപക്ഷത്തിനടക്കം ബോധ്യപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റുകയോ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകാം.

സ്പ്രിൻക്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ കോവിഡ് കാലത്തിന് ശേഷം പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കാമെന്നാണ് പിബി അംഗം എം.എ.ബേബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന് അസാധാരണമായി നടപടിക്രമങ്ങള്‍ വേണ്ടിവന്നേക്കും. സ്പ്രിൻക്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറിനെ അതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടാല്‍ മതി. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ പിന്നീട് പരിശോധിച്ച് തിരുത്താനാകും. പക്ഷെ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒരു വിഭാഗം അനാവശ്യ ആശയകുഴപ്പമുണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും എം.എ.ബേബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

