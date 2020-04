‘പൊട്ടാനൊരുങ്ങുന്ന ടൈം ബോംബ്’; രണ്ടാം വരവിലെ സിംഗപ്പൂർ വീഴ്ച ഇന്ത്യക്കു പാഠം?

കോവിഡിനെ തളച്ചതിന് ആഴ്ചകൾക്കു മുമ്പ് ലോകത്തിന്റെ കയ്യടി നേടിയ രാജ്യമാണു സിംഗപ്പൂർ. കർശനമായ ലോക്ഡൗൺ നടപടികളുമായി വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ കൊറോണ വൈറസിനെ തളയ്ക്കാൻ പാടുപെടുമ്പോഴായിരുന്നു ലളിതമായി സിംഗപ്പൂർ പ്രതിരോധം തീർത്തത്. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞതു പെട്ടെന്നായിരുന്നു. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല.

ആഗോളതലത്തിലെ രോഗികളുടെ എണ്ണവും മരണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ചെറിയ സംഖ്യയാണെങ്കിലും കോവിഡ് വ്യാപനം തടഞ്ഞുനിർത്താൻ ‘സിംഗപ്പൂർ മോഡലിന്’ സാധിച്ചില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ലോക്ഡൗണ്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ കോവിഡിനെ പിടിച്ചുകെട്ടിയ കേരളമടക്കം ഇന്ത്യയിലെ പലയിടങ്ങളും ഇളവുകളിലേക്കു പോകുമ്പോള്‍ ജാഗ്രതയോടെ ഓര്‍ക്കേണ്ടതാണു സിംഗപ്പൂരിന്റെ വീഴ്ചകള്‍.

വേൾഡോമീറ്ററിലെ രേഖകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 13ന് 200 കോവിഡ് ബാധിതരാണു രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നത്. 20–ാം തീയതി ആയപ്പോൾ രോഗികളുടെ എണ്ണം 385. കൃത്യം ഒരു മാസം പിന്നിടുന്ന തിങ്കളാഴ്ച രാവിലത്തെ (ഏപ്രിൽ 20) കണക്കു നോക്കിയാൽ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായത് വൻ കുതിപ്പ്. 6588 പേരാണു കോവിഡ്ബാധിതർ. ആകെ മരിച്ചവർ 11. രോഗമുക്തി നേടിയവർ 768. കോവിഡിന്റെ ആദ്യ തരംഗം അതിജീവിച്ച സിംഗപ്പൂരിനു രണ്ടാം തരംഗം ഫലപ്രദമായി നേരിടാനായില്ലെന്ന് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലും യുഎസിലും രോഗികളുടെ എണ്ണം ലക്ഷങ്ങളാണല്ലോ, ഈ കണക്കുകൾ വലുതാണോ എന്ന സംശയമുണ്ടാകാം.



എന്നാൽ യുഎസിലെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയേക്കാൾ ചെറിയതും 700 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രം വിസ്തൃതിയുമുള്ള നഗരമാണു സിംഗപ്പൂർ എന്നോർക്കണം. 5.7 ദശലക്ഷം ആണ് ജനസംഖ്യ. ഇവിടെ 6588 രോഗികളെന്നതു നിർണായക സംഖ്യയാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ലോകനിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ സംവിധാനം ഉണ്ടെന്നതു സിംഗപ്പൂരിന്റെ മേന്മയാണ്. രോഗികളെ കണ്ടെത്താനും ചികിത്സ നൽകാനും സാധിച്ചതു കൊണ്ടാണു മരണനിരക്കു കുറയ്ക്കാനായതും. മലേഷ്യയുമായാണു പ്രധാന കര അതിർത്തിയുള്ളത്. വ്യോമമാർഗത്തിലൂടെ പോലും ഇവിടെനിന്ന് ആളുകൾക്കു സഞ്ചരിക്കാനാകാത്ത നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?



കോവിഡ് നേരിടുന്നതിൽ പാളിയതെവിടെ?



തുടക്കത്തിൽ മികച്ച രീതിയിലാണു സിംഗപ്പൂർ കൊറോണയെ നേരിട്ടത്. ചൈനയിൽനിന്ന് ആദ്യ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചു. വിമാനമാർഗം വന്നവരെ കണ്ടെത്തി, രോഗലക്ഷണമുള്ളവർക്ക് ക്വാറന്റീൻ നിർദേശിച്ചു, റൂട്ട് മാപ്പുണ്ടാക്കി, ഇടപഴകിയവരെ കണ്ടെത്തി. പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തി. 2003ലെ സാർസിന്റെ ഓർമയിൽ ഐസലേഷൻ വാർഡുകൾ ക്രമീകരിച്ചു. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കു രോഗം പടരാതിരക്കാനായി സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സൗകര്യവുമൊരുക്കി. ഫലം പോസിറ്റീവ് ആയവരെ തിരികെ വീടുകളിലേക്കു പറഞ്ഞയക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിച്ചു.



കുറച്ചു ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരോ ഒരു ലക്ഷണവും കാണിക്കാത്തവരോ ആയവർക്കു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നു ഫലം കിട്ടിയാൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും നെഗറ്റീവ് ഫലം വരുന്നതു വരെ അവിടെ ചികിത്സ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി നാഷനൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ ചെയർ ഓഫ് ഇൻഫെക്‌‍‌ഷൻ കൺട്രോൾ ഡാലി ഫിഷർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രോഗം സംശയിക്കുന്നവരെ ഒരിക്കലും ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ ഇരുത്തിയില്ല. വ്യാപക പരിശോധന നടത്തിയും രോഗത്തിനു സാധ്യതയുള്ള എല്ലാവരെയും ഐസലേറ്റ് ചെയ്തുമാണു രാജ്യം കോവിഡ് വ്യാപനം തടഞ്ഞതെന്നും ഫിഷർ വ്യക്തമാക്കി.



അതേസമയം, ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെ വിദേശ തൊഴിലാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതിരുന്നതാണു സിംഗപ്പൂരിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്കു കാരണമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ വേഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയും പ്രശ്നമായി. വിദേശ തൊഴിലാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ രോഗം പടരുന്നത് ആശങ്ക പടർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 942 കേസുകളിൽ 14 പേർ മാത്രമാണു സ്വദേശികൾ. 3 ലക്ഷത്തോളം വിദേശ തൊഴിലാളികൾ സിംഗപ്പൂരിലുണ്ട്. ഇന്ത്യ‌, ബംഗ്ലദേശ്, പാക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഏറെയും. നഗരപ്രാന്തത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് ഇവർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നത്.



‘ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവിക ജീവിതം വേണം’



കഴിഞ്ഞമാസം എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ഫിഷർ പറയുന്നതിങ്ങനെ: ‘സിംഗപ്പൂരിൽ ഞങ്ങൾക്കു സാധാരണ പോലെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകണം. ഞങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് വേണം. പള്ളികൾ, റസ്റ്ററന്റുകൾ, സ്കൂളുകൾ എന്നിവ തുറന്നിരിക്കണം. വിജയത്ത ഇങ്ങനെയാണു ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്. എല്ലാകാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ടുപോകും, ആവശ്യമെങ്കിൽ ചെറിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തും. വാക്സിനോ ചികിത്സയോ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും’. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവിനു മുമ്പായിരുന്നു ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞുതുളുമ്പിയ ഈ അഭിപ്രായപ്രകടനം.



സിംഗപ്പൂരിലെ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും മനസ്സാണു ഫിഷറിലൂടെ ലോകം കണ്ടത്. ഈ മനോഭാവവും അമിത ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് അവർക്കു ദോഷമായതും. ഏകദേശം സമാന ജനസംഖ്യയുള്ള ഏഷ്യയിലെ സ്വയംഭരണാധികാര നഗരമായ ഹോങ്കോങ്ങുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണു സിംഗപ്പൂരിന്റെ നിലപാടുകളിലെ പാളിച്ചകൾ ദൃശ്യമാവുക. കോവിഡിന്റെ ആരംഭദശയിൽ, ഫെബ്രുവരി മുതൽതന്നെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ പൊതുസ്കൂളുകൾ അടച്ചിട്ടു. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ഹോങ്കോങ് നഗരത്തിലുള്ളവർക്ക് അകലം പാലിച്ചു കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കി.



സിംഗപ്പൂരിനെ വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാംവരവിനെ ഹോങ്കോങ്ങിനു മികച്ച രീതിയിലാണു നേരിട്ടത്. പുറമെനിന്നു വരുന്നവരിൽ രോഗം കൂടിയതോടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചു. വലിയ തോതിൽ രോഗവ്യാപനം കണ്ടെത്തിയിട്ടും ഏപ്രിലിലാണു സ്കൂളുകളും ചില തൊഴിലിടങ്ങളും അടയ്ക്കാൻ സിംഗപ്പൂർ തയാറായത്. ഈ കാലതാമസമാണു രാജ്യത്തു കോവിഡ് വേലിയേറ്റത്തിനു കാരണമായത്. ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് 74 കേസുകളാണു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്, അതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദിവസക്കണക്ക്. ഏപ്രിൽ 5ന് 120, 8ന് 142, 9ന് 287, 13ന് 386, 15ന് 447, 16ന് 728 എന്നിങ്ങനെ കുതിച്ചുയർന്നു. 18ന് ആണ് കൂടുതൽ രോഗം സ്ഥീരികരിച്ച ദിവസം– 942.



എന്നാൽ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഏപ്രിൽ 18ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 2 കേസുകൾ മാത്രം. കൂടുതൽ രോഗം കണ്ടെത്തിയത് മാർച്ച് 29ന് ആണ്– 82 പേർ. ചൈനയ്ക്കുള്ളിലെ സ്വയംഭരണ പ്രവിശ്യയായ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഇതുവരെ 1026 കൊറോണ കേസുകൾ മാത്രമാണുണ്ടായത് എന്നുമറിയണം. 4 പേർ മരിച്ചപ്പോൾ 602 പേർ രോഗമുക്തരായി. രണ്ടാം തരംഗത്തിലും രോഗത്തെ തടഞ്ഞുനിർത്താൻ കടുത്ത ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഹോങ്കോങ്ങിനെ സഹായിച്ചെന്നു കണക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ തുടക്കം വരെ കൊറോണയ്ക്കു വിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ മുന്നിലായിരുന്നു സിംഗപ്പൂർ. എന്നാൽ കോവിഡ് ക്ലസ്റ്ററുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാതിരുന്നതു വിനയായിത്തീർന്നു.



‘പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ടൈം ബോംബ്’



മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അയഞ്ഞ മനോഭാവത്തിലാണു സിംഗപ്പൂർ കോവിഡ് കാലത്തു പെരുമാറിയതെന്നു കാണാം. വിദേശത്തു നിന്നെത്തുവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണു മുൻതൂക്കം നൽകിയത്. രാജ്യത്തിനകത്തുനിന്നു രോഗം പടരുകയില്ല എന്ന മിഥ്യാധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് ക്ലസ്റ്ററുകൾ രാജ്യത്തിനകത്തു രൂപപ്പെടുന്നതു കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ ഈ ചങ്ങലക്കണ്ണികളിലൊന്നു മുറിഞ്ഞതാണു സിംഗപ്പൂരിനു കെണിയായത്. ക്ലസ്റ്റുകളിലെ എതെങ്കിലും ഒരാൾക്കു വൈറസ് ബാധയുണ്ടെങ്കിൽ അതിവേഗമാണു മറ്റു മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുക.



അകലം പാലിക്കലും ലോക്ഡൗണും ഗൗരവകരമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വൈറസ് അനേകരിലേക്കു ദിവസങ്ങൾക്കകം പടർന്നു. നിലവിൽ കോവിഡ് ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെ വിദേശ തൊഴിലാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. ദക്ഷിണേഷ്യക്കാരാണ് ഇത്തരം ഇടുങ്ങിയ ഡോർമറ്ററികളിൽ കഴിയുന്നത്. കോവിഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ഡോർമറ്ററികളിൽ വ്യാപക പരിശോധന നടന്നെങ്കിലും അതിനു തുടർച്ചയുണ്ടായില്ല. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടാതെ പോയവരും നിരവധി. ഇവരിൽനിന്നാണോ ഇപ്പോഴത്തെ രോഗവ്യാപനമെന്നു നിശ്ചയമില്ല.



സിംഗപ്പൂരിൽ ‘പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ടൈം ബോംബ്’ ആണ് ഇത്തരം ഡോർമറ്ററികളെന്നു മുൻ നയതന്ത്രജ്ഞനും അഭിഭാഷകനുമായ ടോമി കോ പറഞ്ഞു. വിദേശ തൊഴിലാളികളെ ഇങ്ങനെ പരിചരിക്കുന്ന സിംഗപ്പൂർ ഒന്നാം ലോകമല്ല, മൂന്നാം ലോക നിലവാരത്തിലാണ്. സീറ്റുകളില്ലാത്ത നിരപ്പായ ട്രക്കുകളിൽ ജീവനക്കാരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതു സർക്കാരാണ്. തിരക്കേറിയ ഡോർമറ്ററികളിൽ, മത്തി അടുക്കിവച്ച പോലെ, ഒരു മുറിയിൽ 12 പേരാണു കഴിയുന്നത്. ഇത്രയും ലജ്‍ജവഹമായ രീതിയിൽ തൊഴിലാളികളോടു പെരുമാറുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഉണർത്തുവിളി കൂടിയാണ് കോവിഡ് കാലം– ടോമി വ്യക്തമാക്കി.



എന്താണ് കൊറോണ? അറിയേണ്ടതെല്ലാം എന്താണ് സാർസ് കോവ് 2 വൈറസ്?



2019 നവംബറിൽ ചൈനയിൽ കണ്ടെത്തിയ വൈറസിന്റെ പേരാണ് സാർസ് കോവ് 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). പുതിയ (നോവൽ) കൊറോണ വൈറസ് എന്നും ഇതിനു പേരുണ്ട്. 2002ൽ ചൈനയെ ആക്രമിച്ച സാർസ് വൈറസിനോട് ജനിതക ഘടനയിൽ ഏറെ സാമ്യമുണ്ട് സാർസ് കോവ് 2ന്. അതിനാലാണു ഇന്റർനാഷനൽ കമ്മിറ്റി ഓൺ ടാക്സോണമി ഓഫ് വൈറസസ് ഇതിനു സമാനമായ പേര് നൽകിയത്. മൃഗങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ ആക്രമിക്കുന്ന കൊറോണ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസാണിത്. ശരീര കോശങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് സ്വന്തം വരുതിക്കു നിർത്തി കോശങ്ങളിലെ പ്രോട്ടിൻ ഉപയോഗിച്ചു കൂടുതൽ വൈറസുകളെ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ ഇവയ്ക്കു ശേഷിയുണ്ട്. ദേഹം നിറയെ ‘ക്രൗണ്‍’ അഥവാ കിരീടത്തിലേതു പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മുനകളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കൊറോണ വൈറസിന് ആ പേരു ലഭിച്ചത്. പ്രത്യേകതരം പ്രോട്ടിനുകൾകൊണ്ടാണ് ഈ മുനകൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളിലേക്കു കടക്കാൻ കൊറോണയെ സഹായിക്കുന്ന താക്കോലാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ മുനകൾ.



എത്രയിനമുണ്ട് കൊറോണ വൈറസുകൾ?



പുതിയത് ഉൾപ്പെടെ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഏഴിനം കൊറോണ വൈറസുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നാലെണ്ണം മനുഷ്യനിലെ ജലദോഷപ്പനിക്ക് ഉൾപ്പെടെ കാരണമാകുന്നതാണ്– 229 ഇ (ആൽഫ), എൻഎൻ63 (ആൽഫ),ഒസി 43(ബീറ്റ), എച്ച്കെയു1 (ബീറ്റ) എന്നിവയാണവ. മനുഷ്യശരീരത്തിലെത്തി സ്വയം ജനിതക തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയ മൂന്ന് കൊറോണ വൈറസുകളുണ്ട്– സാർസ് കോവ് 1, മെർസ്, സാർസ് കോവ് 2.



എന്താണ് കോവിഡ് 19?



കൊറോണ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും പുതുതായി ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ചു രൂപപ്പെട്ട സാർസ് കോവ് 2 വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗമാണ് കോവിഡ് 19 (Coronavirus disease 2019). ലോകാരോഗ്യസംഘടന 2020 മാർച്ച് 11ന് ഈ രോഗത്തെ മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയൊരു രോഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ വലിയ പ്രദേശത്തു പരക്കുമ്പോഴാണ് മഹാമാരിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.



എവിടെനിന്നാണ് സാർസ് കോവ് 2 പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്?



2019 സെപ്റ്റംബർ–നവംബറിൽ ചൈനയിലെ വുഹാൻ നഗരത്തിലെ ഹ്വാനൻ സീഫൂഡ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് കോവിഡിനു കാരണമായ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്നു കരുതുന്നു. ഡിസംബർ 31നാണ് പ്രത്യേകതരം ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ഒട്ടേറെ പേരെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതായി ചൈന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഏകദേശം 1.1 കോടി ജനങ്ങളുള്ള നഗരമാണ് വുഹാൻ. അതിനാൽത്തന്നെ വൈറസ് പെട്ടെന്നു പരന്നു. ജനുവരി ആദ്യ ആഴ്ച ആദ്യ കോവിഡ് മരണം, തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ച മരണം രണ്ടായി. വൈകാതെതന്നെ ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് പടർന്നുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു



എങ്ങനെയാണു പുതിയ കൊറോണവൈറസ് പടർന്നത്?



സാർസ് കോവ് 1 വൈറസ് വെരുകിൽനിന്നും മെർസ് ഒട്ടകങ്ങളിൽനിന്നുമാണ് പടർന്നതെന്നാണു കരുതുന്നത്. സമാനമായി വവ്വാൽ, പാമ്പ്, ഈനാംപേച്ചി എന്നിവയിൽനിന്നാകാം സാർസ് കോവ് 2 പടർന്നതെന്നു കരുതുന്നു. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടേറെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഹ്വാനൻ സീഫൂഡ് മാർക്കറ്റ്. പുതിയ കൊറോണ വൈറസിന് സമാനമായ വൈറസുകൾ നേരത്തേ വവ്വാലിലും ഈനാംപേച്ചിയിലും പാമ്പിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ജീവികളെയും ഹ്വാനൻ മാർക്കറ്റിൽ വിൽപനയ്ക്കെത്തിച്ചിരുന്നു. അവയിൽനിന്നാകാം പുതിയ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിയതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ചൈനീസ് ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ പ്രകാരം വവ്വാലിൽനിന്നുള്ള വൈറസുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ വൈറസുകളുമായി ഏറെ ജനിതക സാമ്യങ്ങളുള്ളത്. എന്നാൽ യുഎസ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ഈനാംപേച്ചിയിൽനിന്നുള്ള വൈറസിനാണ് പുതിയ കൊറോണയുമായി ജനിതക ബന്ധം ഏറെയെന്നാണ്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണം തുടരുകയാണ്.



എന്തൊക്കെയാണ് കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ?



പൊതുവെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ: പനി, ക്ഷീണം, വരണ്ട ചുമ. ചില രോഗികൾക്ക് ദേഹവേദനയും മൂക്കടപ്പും മൂക്കൊലിപ്പും തൊണ്ടവേദനയും വയറിളക്കവും വരാറുണ്ട്. പതിയെപ്പതിയെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുക. ചിലർക്ക് വൈറസ് ബാധിച്ചാലും ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കില്ല, ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാകാറില്ല. ഏകദേശം 80% പേരും പ്രത്യേക ചികിത്സയില്ലാതെ തന്നെ രോഗത്തിൽനിന്നു മുക്തി നേടും. കോവിഡ് 19 ബാധിക്കുന്ന ആറിൽ ഒരാളെന്ന കണക്കിനാണ് രോഗം ഗുരുതരമാവുകയുള്ളൂ. അത്തരക്കാർക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. വയോജനങ്ങളെയും ആരോഗ്യപരമായി ദുർബലരായവരെയുമാണ് (ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗം, പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദം തുടങ്ങിയവയുള്ളവർ) രോഗം ഗുരുതരമായി പൊതുവെ ബാധിക്കുന്നത്. പനി, ചുമ, ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയുള്ളവർ തീർച്ചയായും വൈദ്യസഹായം തേടണം.



എങ്ങനെയാണ് വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്കു പടരുന്നത്?



വൈറസ് ബാധിച്ച മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്ന് രോഗം പകരാം. വൈറസ് ബാധിച്ചവർ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും മറ്റും വായിലൂടെയും മൂക്കിലൂടെയും പുറത്തെത്തുന്ന വൈറസ് നിറഞ്ഞ ചെറു സ്രവത്തുള്ളികളിലൂടെ കോവിഡ് 19 മറ്റുള്ളവരിലേക്കും പകരാം. ഈ തുള്ളികൾ രോഗിയുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള വസ്തുക്കളിലും വിവിധ പ്രതലങ്ങളിലും വന്നുവീണേക്കാം. ഇവിടങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരിലേക്കു രോഗം പകരാം. ഇത്തരം ഇടങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചതിനു ശേഷം കൈ കൊണ്ട് കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ തൊടുമ്പോഴാണ് വൈറസ് ആരോഗ്യവാനായ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെത്തുക. കോവിഡ് 19 രോഗി തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും പുറത്തുവരുന്ന സ്രവങ്ങൾ മറ്റൊരാൾ നേരിട്ടു ശ്വസിക്കുന്നതുവഴിയും രോഗം പരക്കാം. രോഗബാധിതനായ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും (3 അടി) ദൂരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നു പറയുന്നത് ഇതിനാലാണ്. കോവിഡ് 19 പടരുന്ന മറ്റു വഴികളെപ്പറ്റി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) ഗവേഷണം തുടരുകയാണ്.



കോവിഡ് പകരാതിരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കാം ഈ മുൻകരുതലുകൾ:



∙ കൈകളിലുള്ള വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കൈകഴുകുന്നത് ശീലമാക്കുക. ഏതു സോപ്പും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. 20 സെക്കൻഡ് നേരമെങ്കിലും കൈ കഴുകണം.

∙ സോപ്പ് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, 60% എങ്കിലും ആൽക്കഹോൾ ഉള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകളും ഉപയോഗിക്കാം.

∙ ആരെങ്കിലും ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്താൽ അവരിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും (മൂന്നടി) അകലം പാലിക്കുക.

∙ ഒട്ടേറെ വസ്തുക്കളിലും പ്രതലങ്ങളിലും നാം സ്പർശിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം വൈറസ് കയ്യിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൈകളിലൂടെ കണ്ണുകളിലും മൂക്കിലും വായിലുമെല്ലാം വൈറസെത്തും. അതുവഴി രോഗബാധിതരാവുകയും ചെയ്യും. ഇതൊഴിവാക്കാൻ കണ്ണുകളിലും മൂക്കിലും വായിലുമെല്ലാം അനാവശ്യമായി സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.



∙ ശ്വസനത്തിലും വൃത്തി പാലിക്കണം. അത് നിങ്ങളെയും ചുറ്റിലുമുള്ളവരെയും വൈറസിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കും. തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും കൈവെള്ള ഉപയോഗിക്കാതെ കൈമടക്കി (Bent Elbow) മുഖത്തോടു ചേർത്തുവച്ച് തുമ്മുക. അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യുവോ തൂവാലയോ ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കും വായും പൊത്തിപ്പിടിച്ച് തുമ്മുക. ഇവ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാതെ ഒഴിവാക്കുക. കോവിഡ് 19 മാത്രമല്ല, ജലദോഷം, പനി എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഇതുവഴി രക്ഷപ്പെടാം.

∙ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ തോന്നിയാൽ വീട്ടില്‍ തുടരുക. ചുമയോ പനിയോ ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ നേരിട്ടാൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക. പ്രാദേശികമായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചും സഹായം തേടുക.



∙ കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ‘ദിശ’ നമ്പറായി 1056 ഉണ്ട്. എവിടെനിന്നു വേണമെങ്കിലും ഈ നമ്പറിലേക്കു വിളിക്കാം. ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ സഹായവുമായെത്തും. ആശുപത്രിയിലേക്കു പുറപ്പെടുമ്പോൾ പരമാവധി വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കുക. ഒപ്പമുള്ളവരുടെ എണ്ണം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തൂവാലയോ മാസ്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. കോവിഡ് 19 വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് പ്രാദേശിക ആരോഗ്യവിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപ്ഡേറ്റായിരിക്കും. അതിനാൽത്തന്നെ അവരുടെ സഹായവും ഉപദേശവും തേടാൻ മടിക്കരുത്.

∙ കോവിഡ് 19 വൻതോതിൽ പടരുന്ന പ്രദേശങ്ങളെപ്പറ്റി (ഹോട്‌സ്പോട്ടുകൾ) അറിഞ്ഞുവയ്ക്കുക. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കു പരമാവധി യാത്ര കുറയ്ക്കുക, വയോജനങ്ങളും പ്രമേഹം, ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, ശ്വാസകോശ സംബന്ധിയായ അസുഖങ്ങൾ എന്നിവയുള്ളവരും ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലെത്തിയാൽ എളുപ്പം അസുഖം പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.



കോവിഡിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ?



കോവിഡ് രോഗത്തിന് വാക്സിൻ കണ്ടെത്താൻ ലോകമെമ്പാടും ശ്രമം നടക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ഫലപ്രദമായ മരുന്നോ വാക്സിനോ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. വൈറസുകൾക്കെതിരെ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല. അവ ബാക്ടീരിയ വഴിയുള്ള അണുബാധയ്ക്കാണു ഫലപ്രദം. അതിനാൽത്തന്നെ കോവിഡ് 19 വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കില്ല. ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബാക്ടീരിയ വഴിയുള്ള അണുബാധയുണ്ടായാ‌ൽ അതിന് ഡോക്ടറുടെ നിർദേശത്തോടെ മാത്രം ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നു മാത്രം. രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറസ് ബാധിതർക്കു നൽകുന്നത്. രോഗം ഗുരുതരമാകുന്നവരെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റും. കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലും കോവിഡ് 19 ബാധിതർക്കായി പ്രത്യേകം ഐസലേഷൻ വാർഡുകളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ചികിത്സയിൽ ഇരുന്നവരുൾപ്പെടെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും രോഗത്തിൽ നിന്നു മുക്തരായിട്ടുണ്ടെന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്.



പുതിയ വൈറസായതിനാൽത്തന്നെ ഇവയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി ശരീരം ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു സഹായിക്കുന്ന വാക്സിനുകളും ചില പ്രത്യേക മരുന്നുകളും പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലാണ്. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളിലൂടെ മാത്രമേ അവയെപ്പറ്റിയുള്ള അന്തിമഫലം പുറത്തുവിടാനാകൂ. വാക്സിനുകള്‍ക്കും മരുന്നുകൾക്കുമായുള്ള ഗവേഷണം ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ തുടരുകയാണ്. മുകളിൽ വിവരിച്ചതു പ്രകാരമുള്ള വ്യക്തിശുചിത്വ മാർഗങ്ങൾ പാലിക്കുക മാത്രമാണ് നിലവിൽ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഫലപ്രദമായ ഏക വഴി.

നിലവിൽ കോവിഡിനെ തളയ്ക്കാൻ ശേഷിയുള്ള രണ്ടു പ്രദേശങ്ങളാണു ഹോങ്കോങ്ങും സിംഗപ്പൂരും. കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയും അതിർത്തികൾ അടച്ചിടുന്നതിലെ പ്രയാസമില്ലായ്മയുമാണ് അനുകൂല ഘടകങ്ങൾ. ഹോങ്കോങ്ങിലെ പോലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കാവുന്ന രാജ്യമാണു സിംഗപ്പൂരും. ഇനിയും ആഞ്ഞുപിടിച്ചാൽ സിംഗപ്പൂരിന് കാര്യങ്ങൾ കൈപ്പിടിയിലൊതുങ്ങും. കൊറോണയ്ക്കു മുന്നിൽ നിസംഗതയോടെ പെരുമാറുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണു സിംഗപ്പൂർ. രണ്ടാം തരംഗം നോക്കാതെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുന്നതും പരിശോധനകളും ക്വാറന്റീനും കുറയ്ക്കുന്നതും ദോഷകരമാകുമെന്നുമാണു സിംഗപ്പൂരിന്റെ അനുഭവം പഠിപ്പിക്കുന്നത്.



English Summary: Singapore had a model coronavirus response, then cases spiked. What happened?