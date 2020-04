പാൽഘർ ആൾക്കൂട്ടക്കൊല: 101 പേർ അറസ്റ്റിൽ, 2 പൊലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

പാൽഘർ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാൽഘർ ജില്ലയിലെ ആദിവാസി ഗ്രാമത്തിൽ മോഷ്ടാക്കൾ എന്നു കരുതി 2 സന്യാസിമാരടക്കം മൂന്നു പേരെ ജനക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പൊലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. അക്രമം തടയാതെ കൃത്യവിലോപം കാട്ടിയതിനാണു സസ്പെൻഷൻ. ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറി. സംഭവത്തിനു പിന്നിൽ വർഗീയ കാരണങ്ങളില്ലെന്നും കുറ്റക്കാരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ വ്യക്തമാക്കി.

ഗുജറാത്ത് അതിർത്തിയിലെ കാസ ഗ്രാമത്തിൽ ഏപ്രിൽ 16നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. മുംബൈയിലെ കാന്തിവ്‌ലിയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നു പേർ ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിലേക്ക് കാറിൽ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ജനക്കൂട്ടം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിലുള്ളവർ മോഷ്ടാക്കളാണെന്നു സംശയിച്ച് അവരെ പുറത്തിറക്കി വടിയും കല്ലും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജന്‍സി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചിക്നെ മഹാരാജ് കൽപവൃക്ഷഗിരി(70), സുശീൽ ഗിരി മഹാരാജ്(35) എന്നിവരും കാറോടിച്ചിരുന്ന നിലേഷ് തെൽഗാഡെയുമാണ് (30) കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടു പേരും സന്യാസിമാരായതിനാൽ സംഭവത്തെ വർഗീയമായി കാണരുതെന്ന് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രണ്ടു വ്യത്യസ്ത മത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവരും ആക്രമിച്ചതെന്നുമുള്ള പ്രചാരണവും തെറ്റാണ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജപ്രചാരണം നടത്തുന്നവരെ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും വർഗീയപ്രചാരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സൈബർ പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകിയതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ലോക്ഡൗണിനിടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ മോഷ്ടാക്കളും കുട്ടികളെ തട്ടിയെടുക്കുന്ന സംഘവും കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന പ്രചാരണങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഗ്രാമീണർ സംഘംചേർന്നു കാത്തിരിക്കവെയാണ് സംഭവം. ലോക്ഡൗണിനെത്തുടർന്ന് ദേശീയപാത ഒഴിവാക്കി ഗ്രാമീണ വഴിയിലൂടെ നീങ്ങിയ കാർ ഇവർ തടയുകയായിരുന്നു. അക്രമം അറിഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസുകാരെയും ജനക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് മൂന്ന് എഫ്ഐആറുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 101 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ഏപ്രിൽ 30 വരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒൻപതു പേരെ താനെ ജില്ലയിലെ റിമാൻഡ് ഹോമിലേക്ക് അയച്ചു.

അക്രമത്തിൽ പൊലീസിന്റെ ഇടപെടൽ എപ്രകാരമായിരുന്നെന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോ.കൈലാസ് ഷിൻഡെ നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു. ലോക്ഡൗണിനിടെ എങ്ങനെയാണു മൂവരും ഗുജറാത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതെന്നും അന്വേഷിക്കുമെന്നും കലക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ അന്വേഷണത്തെത്തുടർന്നാണ് രണ്ട് പൊലീസുകാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കാസ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ അസി. പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആനന്ദ്റാവു, എസ്ഐ സുധീർ കത്താറെ എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.

രണ്ട് സന്യാസിമാരെയും കാർ ഡ്രൈവറെയും പൊലീസുകാരെയും ആക്രമിച്ചവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഞായറാഴ്ച രാത്രി മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അത്യന്തം ഹീനമായ പ്രവൃത്തിയാണിത്. സംഭവത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കും. സംഭവത്തിനു വർഗീയ സ്വഭാവം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഫോണിൽ സംസാരിച്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായോട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

