മേയ് 3 വരെ എല്ലാ ദിവസവും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തും

തിരുവനന്തപുരം∙ മേയ് മൂന്നുവരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താസമ്മേളനം ഇനി എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാകും. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ചേര്‍ന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് ലോക്ഡൗൺ അവസാനിക്കുന്ന മേയ് മൂന്നുവരെ എല്ലാദിവസവും വാര്‍ത്താസമ്മേളനം തുടരുമെന്ന കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചത്.

വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നിര്‍ത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണിച്ച് നിരവധി പേരാണ് വിദേശത്തുനിന്ന് ഉൾപ്പെടെ വിളിക്കുന്നത്. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് വാർത്താസമ്മേളനം തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇനി മുതൽ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലെ വാർത്താസമ്മേളനം ഉണ്ടാകൂ എന്നു കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ തീരുമാനമാണ് മാറ്റിയത്.

