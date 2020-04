വികസിപ്പിച്ചത് എബോളയ്ക്ക്, പ്രയോഗം കോവിഡിന്; ഫലപ്രദമോ റെംഡെസിവിർ?

ഹൂസ്റ്റൺ∙ കോവിഡ് രോഗപ്രതിരോധത്തിൽ റെംഡെസിവിർ മരുന്നിന് വിജയസാധ്യത ഏറെയെന്നു ഗവേഷകർ. ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളിലാണ് കോവിഡ് രോഗികളിൽ ഈ മരുന്ന് ഫലപ്രദമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. അതേസമയം, മരുന്നു വിജയമാണോയെന്ന് കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷമേ പറയാനാകൂയെന്ന് യുഎസിലെ ടെക്സസിലുള്ള ഹൂസ്റ്റൺ മെതേഡിസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിലെ ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു.

‘‘ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന ഫലം വിജയസാധ്യതയുടേതാണ്. അതാണ് പ്രധാനവും. കോവിഡ്–19നെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നതും പെട്ടെന്നു ആരോഗ്യം നശിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തുചെയ്യാമെന്നതിലുമാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നത്.’’ – ആശുപത്രിയിലെ സാംക്രമിക രോഗ ഫാർമസിസ്റ്റ് കാതറിൻ കെ. പെരെസ് പറഞ്ഞു.

വികസിപ്പിച്ചത് എബോളയ്ക്കായി; ചെറുക്കുക പകർപ്പുകൾ

ഒരു പതിറ്റാണ്ടു മുൻപ് ആഫ്രിക്കയിൽ പടർന്ന എബോള വൈറസിനെതിരെയാണ് റെംഡെസിവിർ മരുന്നു വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആന്റി വൈറൽ ഡ്രഗ് (ബിഎസ്എ) ആണിത്. വിശാല ശ്രേണിയിലുള്ള വൈറൽ പതോജനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് ബിഎസ്എ എന്ന ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. കോവിഡ് രോഗം പരത്തുന്ന സാർസ് കോവ്–2നെ (നോവൽ കൊറോണ വൈറസ്) ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ റെംഡെസിവിർ മരുന്നിനു കഴിയുമെന്ന് ചൈനീസ് പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

കോവിഡ്–19 പോസിറ്റീവ് ആയ വ്യക്തിക്ക് യുഎസ് സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ നിർദേശമനുസരിച്ച് റെംഡെസിവിർ മരുന്നു നൽകിയയെന്നും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നില മെച്ചപ്പെട്ടുതുടങ്ങിയെന്നും ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണൽ ഓഫ് മെഡിസിനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മറ്റൊരു ഗവേഷണത്തിലും പറയുന്നു.

‘‘ഒരു ശരീരത്തിൽ കയറിയാൽ വൈറസ് പല തവണ സ്വയം പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ ശരീരത്തെ വൈറസ് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത്. പിന്നാലെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങും. ഇതാണ് ഗവേഷകർക്ക് വെല്ലുവിളി പകരുന്നത്. ആദ്യമേ കണ്ടെത്തി പരിചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നില കൈവിട്ടുപോകും. ഇത്തരത്തിൽ വൈറസ് സ്വയം പകർപ്പെടുക്കുന്നതാണ് റെംഡെസിവിർ തടയുന്നത്.’’ – ഹൂസ്റ്റൺ മെതേഡിസ്റ്റ് ആശുപത്രി പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

യുഎസിൽ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണം നടത്താൻ അനുമതി ലഭിച്ച അഞ്ചാമത്തെ ആശുപത്രിയാണ് ഹൂസ്റ്റൺ മെതേഡിസ്റ്റ്. മാർച്ച് പകുതി മുതൽ ഇത്തരത്തിൽ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അഞ്ചു രോഗികളിലാണ് മരുന്നു പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. പിന്നീട് 35 രോഗികളിലായി പരീക്ഷണം.

സാധാരണ രോഗാവസ്ഥയുള്ളവരിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെയോ 10 ദിവസത്തെയോ റെംഡെസിവിർ ചികിത്സയാണ് നടത്തുന്നത്. ഗുരുതര രോഗമുള്ളവരിൽ 10 ദിവസത്തെ ചികിത്സയും. വെന്റിലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിലും 10 ദിവസത്തെ ചികിത്സ നടപ്പാക്കുന്നു. രോഗം ഭേദമായ പലരെയും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുശേഷമേ മരുന്നു ഫലപ്രദമാണോയെന്നു ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാകൂവെന്നും പെരെസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



എന്താണ് ജീനോം സീക്വൻസിങ്? എന്താണ് ജീനോം?



തുടരെത്തുടരെ ‘ജനിതക സ്വഭാവം’ മാറ്റുന്നുവെന്നതാണ് കൊറോണ പോലുള്ള ആർഎന്‍എ വൈറസുകളുടെ പ്രശ്നം. ഒരു ജനിതക സ്വഭാവം പഠിച്ച് ഗവേഷകർ മരുന്ന് തയാറാക്കുമ്പോഴേക്കും അതു മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. പുതിയ കൊറോണ വൈറസിലും പല തവണ ജനിതക തിരുത്തലുകൾ (മ്യൂട്ടേഷൻ) സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവയുടെ ജീനോം സീക്വൻസിങ് ഗവേഷകർക്കു മുന്നിലുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്നത്.



ഒരു വൈറസിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ ജീനുകളും ചേർന്നതാണ് ഒരു ജീനോം. ഈ ജീനോമിനോ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾക്കോ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണു ഗവേഷകർ പുതിയ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്നതിനു മുൻപു തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ഒരു ജീനിലെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ സീക്വൻസ് തയാറാക്കുന്നതിനെയാണ് ജീനോം സീക്വൻസിങ് എന്നുവിളിക്കുന്നത്. എ, ബി,സി,ഡി...അക്ഷരങ്ങൾ പോലെയാണത്. ആർഎൻഎയുടെയോ ഡിഎൻഎയുടേയോ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ.



കയറു പിരിച്ചതു പോലെ രണ്ടു നാരുകളായാണ് (strand) ഡിഎൻഎയുടെ രൂപം. എന്നാൽ ഒരൊറ്റ നാരിനാലാണ് ആർഎൻഎ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗവേഷകർ ഇപ്പോഴും ജീനോം സീക്വൻസിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർഎൻഎ വൈറസായ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസിന്റെ കാര്യമെടുക്കാം. പരസ്പരം ചേർന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിനുകളാലാണ് ഇവയുടെ ആർഎൻഎ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവയെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാകട്ടെ എ, സി, ജി, യുഎന്നീ അക്ഷരങ്ങളാലും. അഡനിൻ, സൈറ്റസീൻ, ഗ്വാനീൻ, യുറേസിൽ എന്നീ നൈട്രജൻ ബേസുകളെയാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ അഡനിൻ, ഗ്വാനിൻ, സൈറ്റോസിൻ, തൈമീൻ എന്നിവയാണ് ഡിഎൻഎയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ആർഎൻഎയിൽ തൈമീനു പകരം കാണപ്പെടുന്നതാണ് യുറേസിൽ.



ഇങ്ങനെ ഓരോ വൈറസ് ജീനിലെയും ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ കൂടിച്ചേരൽ (composition) പ്രത്യേകതരത്തിലായിരിക്കും. ഇതിനെ മറ്റു വൈറസുകളുടേതുമായി താരതമ്യം ചെയ്താണ് അവ തമ്മിലുള്ള ജനിതക വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങിന്റെ പ്രസക്തിയും. വൈറസുകളുടെ ജീനോമിലെ ഓരോ ജീനിലും ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ എങ്ങനെ കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ജീനോം സീക്വൻസിങ്. അഡനിൻ, ഗ്വാനിൻ, സൈറ്റോസിൻ, യുറേസിൽ തുടങ്ങിയവയുടെ ശ്രേണീകരണം എന്നു പറയാം.



എന്താണ് ഫുൾ ജീനോം സീക്വൻസിങ്?



വൈറസിന്റെ ജീനോമിലെ മൊത്തം ജീനുകളുടെ ശ്രേണീകരണം നടത്തുന്നതാണ് ഫുൾ ജീനോം സീക്വൻസിങ്. ഏകദേശം 13,500 വാക്കുകൾ ചേർന്നതാണ് ഈ സീക്വന്‍സിങ്. ഈ സീക്വൻസിലെ മാറ്റം നോക്കിയാണ് വൈറസുകൾക്ക് തിരുത്തൽ (മ്യൂട്ടേഷൻ) സംഭവിച്ചോയെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വൈറസുകളിലെ ജനിതക തിരുത്തൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. വൈറസുകളുടെ പുറത്തുള്ള പ്രോട്ടീനുകളുടെ രൂപമാറ്റവും ഈ തിരുത്തലിലൂടെ സംഭവിക്കും. അങ്ങനെയാണ് പുതിയ ജീവികളിലെ കോശങ്ങളിലെ പ്രോട്ടീനുകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന്‍ വൈറസ് പ്രോട്ടീനുകൾക്കു സാധിക്കുന്നത്.



അമിനോആസിഡുകളുടെ ശ്രേണിയാലാണ് ഈ പ്രോട്ടിനുകൾ നിർമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അമിനോ ആസിഡുകളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് എത്രമാത്രം ശക്തമായി ഇവ മറ്റുള്ളവയിലേക്കു പടരും എന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നത്. പൊതുവായുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ എ, ബി വൈറസുകളിൽ എട്ട് ജീൻ സെഗ്മെന്റുകളാണുള്ളത്. ഇവയ്ക്കുള്ളിലാണ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീര കോശത്തെ ആക്രമിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും പുതിയ വൈറസുകളെ ഉൽപാദിപ്പിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ‘നിർദേശങ്ങൾ’ ഉളളത്.



ഒട്ടകങ്ങളെ മാത്രം ആക്രമിച്ചിരുന്ന കൊറോണ വൈറസുകൾക്കു ജനിതക തിരുത്തൽ സംഭവിച്ച് അവ മനുഷ്യരിലേക്കും പടർന്നതാണ് മെർസ്. വെരുകുകളെ മാത്രം ആക്രമിച്ചിരുന്നവയ്ക്ക് തിരുത്തൽ സംഭവിച്ചതാണ് സാർസ് കോവ് 1 വൈറസ്. ഇതെല്ലാം വൈറസുകളുടെ പുറത്തുള്ള പ്രോട്ടീനുകൾക്ക് ജനിതക തിരുത്തൽ സംഭവിച്ചപ്പോൾ സാധ്യമായതാണ്. സാർസ് കോവ് 2 വൈറസ് എവിടെനിന്നാണു വന്നതെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. വൈറസിന്റെ ജീനോം സീക്വൻസ് കണ്ടെത്തിയാൽ അവയ്ക്കു സമാനമായ വൈറസുകൾ ഏതെല്ലാം ജീവികളിലുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്താനാകും. അതുവഴി ഏതു ജീവിയിൽനിന്നാണു പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നതെന്നും തിരിച്ചറിയാം. ഒപ്പം വാക്സിൻ നിർമാണത്തിലും നിർണായക കണ്ടെത്തലാകും അത്.





English Summary: Remdesivir shows promise against COVID-19, but more trials needed: Scientists