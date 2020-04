ന്യൂഡൽഹി∙ പട്പട്ഗഞ്ചിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ 4 മലയാളി നഴ്സുമാർക്കു കൂടി കോവിഡ്. ഇതോടെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന 6 മലയാളി നഴ്സുമാർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തല‌സ്ഥാനത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇരുപതോളം മലയാളി നഴ്സ‌ുമാർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരുമുൾപ്പെടെ 70ലേറെ ആരോഗ‌്യപ്രവർത്തകർക്കാണു കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.



രോഗബാധിതരിൽ 64.5% 50 വയസ്സിൽ താഴെ

തലസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് രോഗികളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടും 50 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവർ. എന്നാൽ മരിച്ചവരിൽ പകുതിയിലേറെയും മുതിർന്ന പൗരൻമാർ. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തു വിട്ട രേഖകളാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ചു ഡൽഹിയിൽ 2003 പേർക്കാണു രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതിൽ 45 പേർ മരിച്ചു. മാർച്ച് 13നാണു ഡൽഹിയിൽ ആദ്യ കോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 68 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു ആദ്യം കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് ഇവിടെ മരിച്ചത്. 1989 രോഗികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുള്ള പഠനമാണു സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. 14 രോഗികളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ളതിനാലാണു വിശകലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്. ഇതനുസരിച്ചു 1283 (64.5%) 50 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവർ.

അതേസമയം മരി‌ച്ചവരിൽ 38 പേരും (84.44%) മറ്റു രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നെന്നും ഇത് ഇവരുടെ രോഗാവസ്ഥ ഗുരുതരമാക്കിയെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം മരിച്ച 7 പേർക്കു ഇത്തരം രോഗങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രക്തസമ്മർദം, ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ബാധിച്ചവർക്കു കോവിഡ് പിടിമുറക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നാണു പഠനങ്ങൾ.

