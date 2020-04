‘വായു മലിനീകരണം ശ്വസന വ്യവസ്ഥയെ കേടാക്കും, കോവിഡ് മരണം ത്വരിതപ്പെടുത്തും’

ബെർലിൻ∙ വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ കോവിഡ് പടർന്നാൽ മരണം കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് പഠനം. വായു മലിനീകരണം ശ്വസനവ്യവസ്ഥയെ തകരാറിലാക്കും. കൊറോണ വൈറസ് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ വായു മലിനീകരണം കൂടുതലായ സാഹചര്യം സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ജർമനിയിലെ ഹാലെ-വിറ്റൻബർഗ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകൻ യാരോൻ ഓഗിൻ പ്രസീദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ.



ഇറ്റലിയിലെ കൊറോണ വൈറസ്‌ വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ നടത്തിയ പഠനങ്ങളില്‍ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും മരണനിരക്കും തമ്മില്‍ വ്യക്തമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന്‌ കണ്ടെത്തി. വായു മലിനീകരണം വൈറസിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വ്യാപനത്തെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഇറ്റലിയുടെ വടക്കന്‍ ഭാഗത്ത്‌ മരണനിരക്ക്‌ 12% വരെ ഉയർന്നതിനു കാരണം ഉയര്‍ന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം മൂലമാണെന്ന് പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.



അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ശേഷി കുറയ്ക്കുമെന്നു യാരോൻ ഓഗിൻ സമർത്ഥിക്കുന്നു. നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഉയർന്ന തോതിൽ ദീർഘകാലം ശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചാൽ മരണസാധ്യത വർധിക്കുമെന്നു യാരോൻ പറയുന്നു. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ മലിനമാക്കുകയെന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തന്നെ മലിനമാക്കുകയെന്നാണ് അർത്ഥം. – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



കോവിഡ് അതിരൂക്ഷമായി ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളില്ലെല്ലാം തന്നെ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. വായു മലിനീകരണം അണുബാധ തടയാനുള്ള ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ശേഷി നശിപ്പിക്കും. ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ശേഷി കുറഞ്ഞ ഒരാളിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായാൽ മരണം വേഗത്തിലാകും.

രോഗാണുക്കളിൽ നിന്ന് ശ്വാസകോശത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കവചമായ സൂക്ഷ്മ രോമങ്ങൾ പോലുള്ള സീലിയ ദുർബലമാകുന്നതിനാൽ കോവിഡ് അണുക്കൾ പെരുകി ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാകും. ലോകത്തെ 80 ശതമാനം കോവിഡ് മരണങ്ങളും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിൽ വായുമലിനീകരണം രൂക്ഷമായിരുന്നു. അവിടെ കോവിഡ് അതീവ മാരകമായാണ് പ്രഹരിച്ചത്.

ഇറ്റലിയിലെ 4443 മരണങ്ങളിൽ 78 ശതമാനവും നടന്നതും നാല് പ്രദേശങ്ങളിലാണെന്നും ഇവിടെ വായു മലിനീകരണം വളരെ ഉയർന്ന തോതിലാണെന്നും ഓഗിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണമായ വ്യവസായിക ഉല്‍പാദനത്തിനുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ ഇറ്റലിയിലെ കാലാവസ്ഥയും ഭുമിശാസ്ത്രപരമായ കിടപ്പും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നു.



കോവിഡ് രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലെ നുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് മാസങ്ങളിലെ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഓഗിൻ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. മലിനീകരണ തോത് കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ മരണസംഖ്യയും ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് ഉത്ഭവകേന്ദ്രമായ ചൈനയുടെ തെക്കുകിഴക്കന്‍ പ്രവിശ്യയായ ഹ്യൂബെ, കോവിഡ് രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ പോ താഴ്‌വര, സ്പെയിനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മഡ്രിഡ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പൊതുവായ പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട്.

ഇവ മൂന്നും മലിനീകരണതോത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ്. ഈ പ്രദേശങ്ങൾ മൂന്നും മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടവയായതിനാൽ വായുസഞ്ചാരം പരിമിതമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ വായുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അമിത അളവ് കാര്യങ്ങൾ ഗുരുതരമാക്കും. വായു മലിനീകരണം കാരണം ഓരോ വർഷവും ലോകത്താകമാനം മരിക്കുന്നത് 5.5 ദശലക്ഷം പേരാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ. അടുത്ത രണ്ടു ദശകത്തിനുള്ളിൽ വായു മലിനീകരണം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതുമൂലമുള്ള മരണം ക്രമാതീതമായിരിക്കുമെന്നു ഗവേഷകർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

ആണവ നിലയങ്ങളും വ്യവസായ ശാലകളും വാഹനങ്ങളും തടിയുംകൽക്കരിയും കത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പുകയുമെല്ലാം വായുമലിനീകരണത്തിനു കാരണമാകുന്നു. ചൈനയിൽ വായു മലിനീകരണത്തിനു പ്രധാന കാരണം കൽക്കരി കത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇതുകൊണ്ടു മാത്രം 2013 ൽ ചൈനയിൽ പൊലിഞ്ഞത് 3,66,000 ജീവനുകളാണ്.

English Smmary: Air pollution may be ‘key contributor’ to Covid-19 deaths – study