പാലക്കാട്∙ജൻധൻ യേ‍ാജന പദ്ധതിയിൽ അക്കൗണ്ടുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ 24,11,446 സ്ത്രീകൾക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ഡൗൺ സഹായധനത്തിന്റെ ആദ്യഗഡു 500 രൂപ അനുവദിച്ചു. മെ‍ാത്തം 120,7 കേ‍ാടി രൂപ ഇതിനായി ചെലവഴിച്ചുവന്നാണ് കണക്ക്. 3 ഗഡുക്കളായി 1500 രൂപ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്കു നൽകുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. രാജ്യത്തു മെ‍ാത്തം സംസ്ഥാനത്തെ 26,69,633 കർഷകർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കിസാൻ സമ്മാൻ പദ്ധതി ധനസഹായം അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു.

കർഷകർക്കായി മെ‍ാത്തം മെ‍ാത്തം 533.92 കേ‍ാടി രൂപയാണു നൽകിയത്. കൃഷിക്കാർക്ക് വർഷത്തിൽ നേരിട്ട് നൽകുന്ന 6,000 രൂപയിൽ ആദ്യഗഡുവാണ് ‍കോവിഡ് രേ‍ാഗ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇത്തവണ നേരത്തെ അനുവദിച്ചത്. രാജ്യത്ത് മെ‍ാത്തം 18.31 കേ‍ാടി കർഷകരാണ് ഇതിന്റെ ഗുണഭേ‍ാക്താക്കൾ



ദേശീയ സാമൂഹിക സഹായപദ്ധതി വഴി ഭിന്നശേഷിക്കാർ, വയേ‍ാജനങ്ങൾ, എന്നിവർക്ക് 500 രൂപവീതം സംസ്ഥാനത്തെ 6,88,329 പേർക്ക് 34.42 കേ‍ാടി രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. ദേശീയ തലത്തിൽ 2.82 കേ‍ാടി ആളുകളാണ് പദ്ധതി ഗുണഭേ‍ാക്താക്കൾ. കൂടാതെ നിർമാണതെ‍ാഴിലാളി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 15 ലക്ഷം പേർക്ക് 1000 രൂപ നൽകിയതായും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കണക്കുകളിൽ പറയുന്നു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കമായ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഉജ്ജ്വല പാചകവാതക പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിച്ച സംസ്ഥാനത്തെ 50,027 പേരിൽ 36,889 പേർക്ക് ഇതുവരെ കണക്ഷൻ നൽകി.



English Summary : Central lockdown help to more than 24 lakhs women in Kerala