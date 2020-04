ഫലത്തിൽ പിഴവ്; റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ 2 ദിവസം ഉപയോഗിക്കരുത്: ഐസിഎംആർ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് രോഗം കണ്ടെത്താനുള്ള പുതിയ റാപിഡ് ആന്റിബോഡി പരിശോധനാ കിറ്റുകൾ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നിർദേശം. കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടുന്നതിനുള്ള രാജ്യത്തെ നോഡൽ കേന്ദ്രമായ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) ആണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. പരിശോധനാ കിറ്റുകളിലെ പിഴവ് പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഐസിഎംആർ വ്യക്തമാക്കി.

അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം റാപ്പിഡ് കിറ്റാണു രാജ്യത്ത് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹോട്സ്പോട്ടുകളിലും ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന രോഗമുണ്ടെന്നു സംശയിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർടി–പിസിആർ കിറ്റുകളുടെ പരിശോധനാഫലം വൈകിയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന ന്യൂനത ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് അതിവേഗ കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വേണ്ടത്ര പരിശോധനാ സൗകര്യങ്ങളില്ലെന്ന കാര്യവും ഐസിഎംആർ പരിഗണിച്ചിരുന്നു.



രാജസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണു റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റിനെതിരെ പരാതി ഉന്നയിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഈ കിറ്റുപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന രാജസ്ഥാൻ നിർത്തുകയും ചെയ്തു. 5.45% കൃത്യതയേ ഉള്ളൂവെന്നാണു റാപ്പിഡ് കിറ്റിനെപ്പറ്റി രാജസ്ഥാൻ പറയുന്നത്. ‘മൂന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾ സമാനമായ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചു. പരാതി ഒരുപരിധിവരെ ശരിയാണ്. ഇതു നല്ല സൂചനയല്ല. കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്’ – ഐസിഎംആർ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ രാമൻ ആർ.ഗംഗാഖേദ്ക്കർ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.



English Summary: Don't Use COVID-19 Rapid Test Kits For 2 Days, States Told On Complaints