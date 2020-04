കോട്ടയം ∙ മഞ്ഞില്‍ പുതച്ചുനില്‍ക്കുന്ന ബദരീനാഥ്ക്ഷേത്രവും തുറക്കാന്‍ വൈകും. ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യ മേല്‍ശാന്തിയായ റാവല്‍, സ്വദേശമായ കണ്ണൂരില്‍ തുടരും. ക്ഷേത്രം മേയ് 15നു തുറക്കുമെന്നു ക്ഷേത്ര ധര്‍മാധികാരി ഭുവന്‍ചന്ദ്ര ഉണിയാല്‍ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്നത് നീട്ടിയത്. ഏപ്രില്‍ 15നു തുറക്കേണ്ടിയിരുന്നതാണ്.

കണ്ണൂര്‍ പയ്യന്നൂര്‍ ചെറുതാഴം വടക്കേചന്ദ്രമന ഇല്ലത്തെ ഈശ്വരപ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റാവല്‍. 2014 ല്‍ ചുമതലയേറ്റു. പരേതനായ വിഷ്ണു നമ്പൂതിരിയുടെയും സുഭദ്രാ അന്തര്‍ജനത്തിന്റെയും മകനാണ്. തലമുറകളായി കൈമാറി വന്ന നിയോഗമാണ് ഇത്. വിശ്രമ ദിവസങ്ങള്‍ എഴുത്തിനും വായനയ്ക്കും മാറ്റി വച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മലയാളികളായ തീര്‍ഥാടകര്‍ ഒട്ടേറെ എത്തുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ബദരീനാഥ്. അതിനാല്‍ തന്നെ അവര്‍ക്ക് വഴികാട്ടിയായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലോക്ഡൗണിനിടെ രചിക്കുന്ന പുസ്തകത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഉണ്ടാവുക. ബാല്യകാലവും സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസവും ചെലവഴിച്ച പൂഞ്ഞാറിനെക്കുറിച്ചും കോട്ടയത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഓര്‍മകളും പുസ്തകത്തിലുണ്ടാകും.

അച്ഛന്‍ ഏറെക്കാലം പൂഞ്ഞാര്‍കൊട്ടാരം വക മധുരമീനാക്ഷി- അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിലെ മേല്‍ശാന്തിയായിരുന്നു. ആറു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ഏപ്രില്‍15നു ബദരീനാഥ്ക്ഷേത്രം തുറക്കേണ്ടിയിരുന്നതാണെന്നു ഈശ്വരപ്രസാദ് പറഞ്ഞു. റാവലും കൂട്ടരും ഇപ്പോള്‍ കണ്ണൂരിലാണ്. രാജ്യമാകെ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്നതു നീട്ടിയത്. മേയ് മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ വരെയാണ് ബദരീനാഥിലെ തീര്‍ഥാടന കാലം.

ചൈനയുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശത്തു നിന്നു ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് ക്ഷേത്രം. പൂര്‍ണമായും സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഓഫിസുമായി വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള യാത്രയ്ക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നും അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബദരീനാഥ് റാവലിനു ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനം കാബിനറ്റ് പദവിയാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ എത്തിയാല്‍ അതനുസരിച്ചുള്ള സ്വീകരണവും വരവേല്‍പും പതിവുണ്ട്. സൈനിക അകമ്പടിയിലാണ് യാത്ര. നിലവില്‍ ഇതെല്ലാം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. ഒട്ടേറെ ഐതീഹ്യങ്ങളാല്‍ സമ്പുഷ്ടമാണു പുണ്യഭൂമിയായ ബദരീനാഥ്. ആറുമാസം റാവലും പിന്നീടുള്ള ആറു മാസം നാരദനും ദേവതകളും ബദരീനാഥിൽ പൂജ നടത്തുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം.

