ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ കൊറോണ വൈറസ് ലോക്ഡൗണ്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ കേന്ദ്ര സംഘത്തെ ഹോട്ടലില്‍നിന്നു പുറത്തിറങ്ങാന്‍ പോലും അനുവദിക്കാതെ ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍. മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കാതെ അന്വേഷണത്തിനെത്തിയെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിലക്ക്. പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന മൂന്നു സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാലിടത്തേക്കാണു ലോക്ഡൗണ്‍ നിര്‍ദേശ ലംഘനങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ അയച്ചത്. മമത സര്‍ക്കാര്‍ ഇതില്‍ കടുത്ത എതിര്‍പ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.



‘വിവിധ സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാമെന്ന് സംഘത്തിന് ഉറപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നും പുറത്തുപോകാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും ഇന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.’ - കൊല്‍ക്കത്ത സംഘത്തെ നയിക്കുന്ന മുതിര്‍ന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥ അപൂര്‍വ ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയ കേന്ദ്രസംഘങ്ങൾക്കു യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ എല്ലായിടങ്ങളും സന്ദര്‍ശിച്ച് പരിശോധിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു. അവിടെ അവര്‍ക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കിയ അതേ അറിയിപ്പു തന്നെയാണ് ബംഗാളിനും നല്‍കിയത്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്‌നവും നേരിടുന്നില്ലെന്നും അപൂര്‍വ പറഞ്ഞു.

ബംഗാളില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത ഉള്‍പ്പെടെ ഏഴു ജില്ലകളാണു പട്ടികയിലുള്ളത്. കൊല്‍ക്കത്ത, ഹൗറ, മിഡ്‌നാപുര്‍ ഈസ്റ്റ്, 24 പര്‍ഗാനാസ് നോര്‍ത്ത്, ഡാര്‍ജിലിങ്, കലിംപോങ്, ജയ്പാല്‍ഗുരി, മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്‍ഡോര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലാണു കേന്ദ്രസംഘം സന്ദര്‍ശനം നടത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ നഗരങ്ങളില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ വഷളാണെന്നും ലോക്ഡൗണ്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായി ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നുമാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാട്.

കേന്ദ്രസംഘം ബംഗാളിലെ ഏഴു നഗരങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിയെ അറിയിച്ചത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ത്തിയ മമത, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു കത്തയച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കാണു വിവരം അറിയിച്ചതെന്നും എന്നാല്‍ രാവിലെ തന്നെ സംഘം കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ എത്തിയെന്നും ഇത് അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും മമത പറഞ്ഞു. അതേസമയം, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കള്ളത്തരങ്ങള്‍ പൊളിയുമെന്ന് ഭയന്നാണ് മമത കേന്ദ്രസംഘത്തെ തടയുന്നതെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ഘടകം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

