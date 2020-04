എഫ്ഡിഐ ഡബ്ല്യുടിഒയുടെ ലംഘനമല്ല: ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി

ന്യൂഡൽഹി∙ നേരിട്ടുള്ള വിദേശനിക്ഷേപ നിയമത്തിൽ (എഫ്ഡിഐ) കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റം ഡബ്ല്യുടിഒ കരാറിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന ചൈനയുടെ വാദത്തെ നിഷേധിച്ച് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അയൽരാജ്യത്തിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിയമം, അനുമതി നിഷേധിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ഒരു അംഗീകാര പ്രക്രിയ മാത്രമാണ്. അതിനാൽ ലംഘനമൊന്നുമില്ലെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.



വിവേചനരഹിതവും സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ വ്യാപാരത്തിനായുള്ള ഡബ്ല്യുടിഒ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് പുതിയ എഫ്ഡിഐ നിയമമെന്ന് ചൈന ആരോപിച്ചിരുന്നു. ‘വിവേചനപരമായ രീതി’ പരിഷ്കരിക്കണമെന്നും ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ ഏറ്റെടുക്കലും മൊത്തം ഓഹരിയടക്കം ഏറ്റെടുക്കലും (ടേക് ഓവറും അക്വസിഷനും) തടയുന്നതിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ എഫ്ഡിഐ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തിരുന്നു. ചൈനീസ് നീക്കം തടയിടാനായിരുന്നു ഇത്. ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഇനി സർക്കാർ വഴിയേ ഓഹരി നിക്ഷേപം അനുവദിക്കൂ എന്നാണ് ഉത്തരവ്. ഇതുവരെ പാക്കിസ്ഥാനും ബംഗ്ലദേശിനും മാത്രം ബാധകമായ ഉപാധിയാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയ്ക്കും ബാധകമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: New FDI Rules Not Violation, Say Government Sources On China Criticism