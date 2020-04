കൊല്ലത്ത് ഒരാൾക്ക് കൂടി കോവിഡ്; രോഗം തമിഴ്നാട്ടിൽ മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തയാൾക്ക്

കൊല്ലം∙ ജില്ലയിൽ ഒരാൾക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിക്കാണു രോഗബാധ. ഇയാൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു മടങ്ങിയ ആളാണ്. പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

നിലവിൽ ജില്ലയിൽ 6 പേരാണു രോഗം ബാധിച്ചു ചികിൽസയിലുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ആറ് പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

എല്ലാവരും കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരാണ്. അഞ്ച് പേർ വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയവരാണ്. ഒരാൾക്കു സമ്പർക്കം വഴിയും. 21 പേർ കൂടി രോഗമുക്തരായി. ഇതുവരെ 409 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 115 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത്.

