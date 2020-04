ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ 2008-ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനുള്‍പ്പെടെ 4000 ത്തോളം ഭീകരരുടെ പേര് പാക്കിസ്ഥാന്‍ നിരീക്ഷണ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ന്യൂയോര്‍ക്ക് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് സ്ഥാപനമായ കാസ്‌റ്റെല്ലം ആണു റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്.

ഭീകരരെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ പേരില്‍ പാക്കിസ്ഥാനെ ഗ്രേ പട്ടികയില്‍ പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ആക്‌ഷന്‍ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് (എഫ്എടിഎഫ്) ജൂണില്‍ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പുനരവലോകനം നടത്താനിരിക്കെയാണ് 3800 ഭീകരരുടെ പേര് പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വര്‍ഷത്തിനുള്ളിലാണ് യാതൊരു വിശദീകരണവും നല്‍കാതെ ഇത്രയും പേരെ ഭീകരനിരീക്ഷണ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്.



ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ച്ച് 9-നു ശേഷം മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനും ലഷ്‌കറെ തയിബ നേതാവുമായ സക്ക ഉര്‍ റഹ്മാന്‍ (സക്കിഉര്‍ റഹ്മാന്‍ ലഖ്‌വി) ഉള്‍പ്പെടെ 1800 പേരെയാണ് പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് കാസ്‌റ്റെല്ലത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എഫ്എടിഎഫിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 2018 ഒക്‌ടോബറില്‍ 7600 പേരാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ പട്ടികയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മാര്‍ച്ച് 9 നും 27 നും ഇടയില്‍ ഇമ്രാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ 1069 പേരുകളാണ് ഒഴിവാക്കിയത്.

മാര്‍ച്ച് 27 മുതല്‍ 800 പേരെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാക്ക് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകള്‍ താരതമ്യം ചെയ്താണ് കാസ്‌റ്റെല്ലം റിപ്പോര്‍ട്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സക്ക ഉര്‍ റഹ്മാന്‍ എന്നത് ലഷ്‌കര്‍ നേതാവായ സക്കിഉര്‍ റഹ്മാന്‍ ലഖ്‌വിയാണെന്നാണു നിഗമനം. ഈ പേര് ഇപ്പോള്‍ നിരീക്ഷണ പട്ടികയില്‍ ഇല്ലെന്ന് കാസ്‌റ്റെല്ലം കൃത്യമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ദേശീയ ഭീകരവിരുദ്ധ അതോറിറ്റി ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ഇരട്ടിപ്പു വന്ന പേരുകള്‍ ഒഴിവാക്കുക മാത്രമാണു ചെയ്തതെന്നാണ് പാക്ക് ദിനപത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Pak removes names of 4,000 terrorists from its watchlist