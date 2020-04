കോവിഡിനെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിനോട് ഉപമിച്ച് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ; ട്രംപിന് ഒളിയമ്പ്

ജനീവ∙ ലോകം ഏക്കാലത്തും നേരിട്ട വലിയ മഹാവ്യാധികളിലൊന്നായ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിനോട് കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയെ ഉപമിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അദാനം. കോവിഡ് ലോകത്ത് കൂടുതൽ നാശം വിതയ്ക്കുമെന്നും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്കു നീങ്ങുകയാണെന്നും അദാനം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എന്നാൽ കോവിഡിനെ ഫലപദ്രമായി നേരിടാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ആഗോളതലത്തില്‍ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. കോവിഡ് എന്ന രോഗത്തിന്റെ സ്വഭാവരീതികളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ നമുക്കറിയില്ല. ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ഈ മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്നും അദാനം പറഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ ചെറുത്തു നിർത്താൻ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക മാത്രമാണ് പോംവഴി. ലോക്ഡൗൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന ജർമനി, നോർവെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തില്‍ അമേരിക്കയുടെ ആരോപണങ്ങള്‍ തള്ളിയ ടെഡ്രോസ് അദാനം മഹാമാരി കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് തീ കൊണ്ട് കളിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ലോകം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ മഹാമാരിക്കെതിരെ പോരാടുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മെ മുന്നോട്ടു നയിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ വൈറസ് അപകടകാരിയാണെന്നും എല്ലാവരും അതിനെതിരെ പോരാടണമെന്നും ആദ്യ ദിവസം മുതല്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നുവെന്നും അദാനം പറഞ്ഞു.

ലോകം എക്കാലത്തും നേരിട്ട വലിയ മഹാവ്യാധികളിലൊന്നാണ് 1918 ൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ. ആധുനിക മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം മരണം വിതച്ച മഹാമാരി. ലോക സമ്പദ്ഘടനയെ തകർത്ത മഹാവിപത്തായിരുന്നു അത്. ‘മഹാമാരികളുടെ മാതാവ്’ എന്നും സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ലോകചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ (1914–18) അലയൊലികൾ അവസാനിക്കാറായപ്പോഴാണ് രോഗത്തിന്റെ ദുരന്തമുഖം ലോകമാകെ തുറന്നത്.

1918 ജനുവരിയിലായിരുന്നു ഈ മഹാവിപത്തിന്റെ വിവരം പുറത്തുവന്നു തുടങ്ങുന്നത്. ലോകജനസംഖ്യയുടെ നാലിലൊന്നിനെയും ബാധിച്ച ഒരു പനിയായി അതു മാറി. ലോകത്ത് ഏതാണ്ട് 50 കോടി ജനത്തിനു രോഗം ബാധിച്ചതായും അഞ്ചു കോടിയിലേറെപ്പേർ രോഗബാധയിൽ മരിച്ചതായുമാണ് കണക്കുകൾ. അതേസമയം ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1.74 ലക്ഷം കടന്നു. ലോകത്താകെയുള്ള കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 25 ലക്ഷം പിന്നിട്ടു.

English Summary: The head of the WHO warns that 'the worst' of the coronavirus is 'ahead of us'