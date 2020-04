ഒടുവിൽ ആശ്വാസം; പത്തനംതിട്ടയിലെ വീട്ടമ്മയുടെ 20–ാം ഫലം നെഗറ്റീവ്!

പത്തനംതിട്ട∙ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഒന്നര മാസമായി കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള 62 കാരിയുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയി. ഇത്രയും നാൾ പോസിറ്റീവ് ആയി തുടർന്നത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെയും ബന്ധുക്കളെയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആശ്വാസമായി നെഗറ്റീവ് ഫലം.



ഇറ്റലി കുടുംബത്തിൽനിന്നു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് പകർന്ന ചെറുകുളഞ്ഞി സ്വദേശി വീട്ടമ്മയുടെ 19-ാം ഫലവും വരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 42 ദിവസമായി ഇവർ കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇവർക്കൊപ്പം രോഗം ബാധിച്ച മകൾ രോഗം ഭേദമായി 4 ദിവസം മുൻപ് വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയിരുന്നു.



ഇവർക്കു രോഗം പിടിപെടാൻ കാരണമായ ഇറ്റലി കുടുംബവും ഇവരിൽനിന്നു പകർന്ന മറ്റെല്ലാവരും രോഗം ഭേദമായി വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ ബോർഡിൽനിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അധികൃതര‍ അറയിച്ചിരുന്നു.

English Summary : Covid negative to the ptient who was in treatment for more than 40 days