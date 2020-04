‘കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിൽ താങ്കളുടെ നേതൃത്വം ഗംഭീരം’; മോദിയെ പ്രശംസിച്ച് ബിൽ ഗേറ്റ്സ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തെ പ്രശംസിച്ച് ശതകോടീശ്വരൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സ്. മോദിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാണു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സഹസ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കു കത്തയച്ചതെന്നു സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

‘ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് നേരിടുന്നതിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിലും (ഫ്ലാറ്റൻ ദ് കർവ്) താങ്കളും സർക്കാരും സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ പ്രശംസനീയമാണ്. രാജ്യത്താകെ സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ, പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയത്, ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയത്, ഐസലേഷന്‍, ക്വാറന്റീന്‍, ചികിത്സയിലുള്ളവർക്കു മികച്ച പരിചരണം, ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികള്‍, ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അഭിനന്ദനമര്‍ഹിക്കുന്നു’– കത്തില്‍ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനു താങ്കളും സർക്കാരും ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിവിദ്യ പൂർണതോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടനാണ്. ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പിലൂടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും മികച്ച സേവനമാണു നൽകുന്നത്. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും ആവശ്യമായ സാമൂഹിക സുരക്ഷ നൽകുന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു– ബിൽ ഗേറ്റ്സ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബിൽ ഗേറ്റ്സും ഭാര്യ മെലിൻഡ ഗേറ്റ്സും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ദ് ബിൽ ആൻഡ് മെലിൻഡ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതുവരെ 250 മില്യൻ ഡോളറാണ് കോവിഡിനെ നേരിടാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.



