‘30 തവണയെങ്കിലും ജനിതക വ്യതിയാനം; മരുന്നു കണ്ടെത്തുന്നതിൽ വെല്ലുവിളി’

ബെയ്ജിങ് ∙ ലോകത്താകമാനം 1.8 ലക്ഷത്തിലേറെ പേരെ കൊന്നൊടുക്കിയ കൊറോണ വൈറസ് ജനിതകമായി കുറഞ്ഞത് 30 തരമായി പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പുതിയ പഠനം. ചൈനയിലെ ഹാങ്ഴോവിലെ ഴെജിയാങ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച 30 തരം വൈറസുകളെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 19 എണ്ണം പുതിയതോ നേരത്തേ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതിരുന്നതോ ആണെന്നും ഗവേഷകരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

വൈറസിന് ഇത്രത്തോളം ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത്. അതേസമയം, വൈറ്റ് ഹൗസ് കൊറോണ വൈറസ് ടാസ്ക്ഫോഴ്സ് അംഗവും പ്രമുഖ സാംക്രമിക രോഗ വിദഗ്ധനുമായ ഡോ. ആന്റണി ഫൗചി വളരെ മുൻപുതന്നെ വൈറസിന് പെട്ടെന്ന് ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. വൈറസിന്റെ ഈ സ്വഭാവമാണ് മരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളി. ഒരു തരത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസിന് മരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൽ ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു പുതിയ വൈറസ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും.

ഇതോടെ, കണ്ടുപിടിച്ച മരുന്ന് ചിലപ്പോൾ ഫലമുണ്ടാക്കില്ല. ലോകത്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച വിവിധ തരത്തിലുള്ള വൈറസുകളാണ് പകർച്ചവ്യാധി പടർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ‘ഹാങ്ഴോവിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽനിന്ന് 11 സാംപിളുകളെടുത്ത് രോഗം പടർത്താനും കോശങ്ങളെ കൊല്ലാനുമുള്ള അവയുടെ സാമർഥ്യം പരിശോധിച്ചു. ഈ 11 പേരിൽനിന്നു കണ്ടെത്തിയ വൈറസുകൾക്കെല്ലാം കുറഞ്ഞത് ഒരു തവണയെങ്കിലും ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.’ – പഠനം പറയുന്നു.

English Summary: Coronavirus has mutated into at least 30 variants: China study