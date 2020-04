ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപതിനായിരത്തോട് അടുക്കുന്നു. ഇതുവരെ 19, 984 പേർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 3870 പേരുടെ രോഗം ഭേദമായി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 50 രോഗികൾ കൂടി മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ 640 ആയി. ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം 1383 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 618 പേർ രോഗമുക്തരായി. ഒരു ദിവസം രോഗമുക്തരാകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനയുണ്ട്.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം അയ്യായിരം കടന്നു. ഇതുവരെ 5218 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 722 പേർ രോഗമുക്തരായപ്പോൾ 251 പേർ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. ക്വാറന്റീൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചു യാത്ര ചെയ്ത ഡിഎച്ച്എഫ്എൽ പ്രൊമോട്ടർമാരായ കപിൽ വധ്വാന്‍, ധീരജ് വധ്വാന്‍ എന്നിവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സിബിഐയോട് അഭ്യർഥിച്ചതായി മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖ് പറഞ്ഞു. ഇന്നു 2നാണ് ഇരുവരുടേയും ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത്.

മഹാരാഷ്ട്ര കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവുമധികം രോഗികളും മരണവും ഗുജറാത്തിലാണ്. 2178 കേസുകളാണ് ഗുജറാത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 90 പേർ മരിച്ചു. ഡൽഹിയിലും രണ്ടായിരത്തിലധികം രോഗികളുണ്ട്. 2156 പേർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തമിഴ്നാട്, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവടങ്ങളാണ് ആയിരത്തിലേറേ രോഗികളുള്ള മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്നു കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയുടെ ഡിഎ വർധിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള തീരുമാനവും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

English Summary: Coronavirus Cases In India Jump To 19,984; 50 Deaths In 24 Hours