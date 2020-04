ജിയോയുടെ 9.9% ഓഹരി വാങ്ങി ഫെയ്സ്ബുക്ക്; 43,574 കോടിയുടെ ഇടപാട്

ന്യൂഡൽഹി∙ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ടെലികോം യൂണിറ്റായ ജിയോയിൽ 9.9 ശതമാനം ഓഹരി സ്വന്തമാക്കി സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനിയായ ഫെയ്സ്‌ബുക്ക്. 43,574 കോടി രൂപയുടേതാണ് ഇടപാട്. ഇതോടെ ജിയോയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൈനോരിറ്റി ഓഹരി ഉടമയായി ഫെയ്സ്ബുക്ക് മാറി. കരാർ പ്രകാരം ജിയോയ്ക്ക് മൂല്യം 4.62 ലക്ഷം കോടിയായി.

ചെറുകിട ബിസിനസുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി റിലയൻസിന്റെ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് സംരംഭമായ ജിയോമാർട്ടുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് ഫെയ്സ്ബുക്ക് പറഞ്ഞു. ഗൂഗിൾ പേ, പേടിഎം തുടങ്ങിയവയുമായി മത്സരിക്കാൻ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാട്‌സാപ് ഇന്ത്യയിൽ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നേടിയ സമയത്താണ് കരാർ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണിയായ വാട്‌സാപിന് 400 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്.

ലോകത്തെ ഒരു ടെക്നോളജി കമ്പനി മൈനോരിറ്റി സ്റ്റോക്കിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപമാണിത്. ജിയോയുടെ സ്വാധീനം പുതിയ സംരഭങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകരുമെന്നും, ജിയോയുമായി ചേർന്ന് കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ഫെയ്സ്ബുക്ക് സിഇഒ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

