കോവിഡിലും യുദ്ധം മറക്കാതെ ഇറാന്‍; സൈനിക സാറ്റലൈറ്റ് വിജയം, എല്ലാം രഹസ്യം

ടെഹ്‌റാൻ∙ കാൽലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്ക് ഇപ്പോഴും ഇറാനിൽ കോവിഡ് 19 ഭേദമായിട്ടില്ല. ഏപ്രിൽ 22 വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം 5297 പേരാണ് രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചത്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല, പല തവണയായി പരാജയപ്പെട്ട മിലിട്ടറി സാറ്റലൈറ്റിന്റെ വിക്ഷേപണം എങ്ങനെ നടത്തുമെന്ന അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു ഇതുവരെ രാജ്യം. ഒടുവിൽ അതു വിജയം കണ്ടു. ‘നൂർ’ അഥവാ പ്രകാശം എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയെന്ന് ഇറാൻ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സ് (ഐആർജിസി) വ്യക്തമാക്കി.

ഭൗമോപരിതലത്തിൽനിന്ന് 425 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് സാറ്റലൈറ്റ് എത്തിയത്. സൈനിക ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന, ഇറാന്റെ ആദ്യ മിലിട്ടറി സാറ്റലൈറ്റാണിത്. ഇറാന്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പദ്ധതിയെ ഉൾപ്പെടെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പുതിയ സാറ്റലൈറ്റ്. ദാഷ്ടെ കവീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മരുഭൂമിയിൽ രണ്ടു ഘട്ടമായിട്ടായിരുന്നു വിക്ഷേപണ നടപടികൾ. എന്നാൽ എപ്പോഴായിരുന്നു വിക്ഷേപണമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

‘മെസഞ്ചർ’ എന്നു വിളിപ്പേരിട്ട സാറ്റലൈറ്റ് കാരിയർ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു മിസൈൽ ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു സംവിധാനത്തെപ്പറ്റി നേരത്തേ ആരും കേട്ടിട്ടില്ലെന്നാണു വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. തികച്ചും രഹസ്യാത്മകമായിട്ടായിരുന്നു നിർമാണം. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിവരങ്ങളും മറച്ചുവച്ചു.

ആണവ ഉടമ്പടിയിൽനിന്നു യുഎസ് പിന്മാറിയതിനെത്തുടർന്നുള്ള സംഘർഷം മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് പരീക്ഷണം. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഐആർജിസി കമാൻഡർ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ യുഎസ് കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിൽ അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ഐആർജിസിക്കു നേരെ സംഘർഷത്തിലേക്കു നയിച്ചേക്കാവുന്ന വിധം പ്രകോപനമുണ്ടാക്കിയെന്നും ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യുദ്ധം മറന്നിട്ടില്ലെന്ന പരോക്ഷ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാന്റെ സൈനിക സാറ്റലൈറ്റ് പരീക്ഷണം. എന്നാൽ ഇതിന്മേൽ യുഎസ് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടലിൽ യുഎസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്കു സമീപം ഇറാനിയൻ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്‌സിന്റെ ബോട്ടുകളെത്തിയപ്പോൾ.

ഒട്ടേറെ തവണ മറ്റു സാറ്റലൈറ്റുകളെയും ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഇറാൻ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായ സഫർ1ന്റെ വിക്ഷേപണം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം പായം, ദോസ്തി എന്നീ സാറ്റലൈറ്റുകളും പരാജയപ്പെട്ടു. 2019 ഓഗസ്റ്റിൽ ലോഞ്ചിങ്ങിനിടെ റോക്കറ്റ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതും തിരിച്ചടിയായി. ഇതിന്റെ ചിത്രം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളും ഇറാന്റെ വിക്ഷേപണത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ടെന്ന സംശയമുണ്ടായത്. എന്നാൽ യുഎസ് അന്നുതന്നെ ഇതു നിഷേധിച്ചു.

2019 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇമാം ഖമൈനി സ്പേസ് െസന്ററിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ മൂന്നു ഗവേഷകർ മരിച്ചിരുന്നു. ആണവ പോർമുനകൾ വഹിക്കാനാകുന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ നിർമിക്കുന്നത് തടയാനുള്ള യുഎൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ പ്രമേയത്തെ ലംഘിക്കുന്നതാണ് മിലിട്ടറി സാറ്റലൈറ്റുകളെന്നാണ് നേരത്തേ യുഎസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.

ഇറാന്റെ സൈനിക ദിന പരേഡിനിടെ അണുനശീകരണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുമായി സേനാംഗങ്ങൾ.

ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈലുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിർമിക്കാൻ ഇറാനെ സഹായിക്കുന്ന വിക്ഷേപണമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയും യുഎസിനെയും ഉൾപ്പെടെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെയുള്ള റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണമോ സാറ്റലൈറ്റുകളോ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഐആർജിസിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപണം നടന്നതോടെ അതിനെ ഇറാൻ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുമെന്നും ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നു.

Story Summary: Iran's IRGC says it launched fisrt military satellite amid US tensions and Covid 19