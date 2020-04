കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ രണ്ട് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കോവിഡ്; ജാഗ്രത

കോഴിക്കോട്∙ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എംബിബിഎസ് പൂർത്തിയാക്കിയ 2 മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എംബിബിഎസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ടൂർ പോയതായിരുന്നു. നിസാമുദ്ദീനിൽ മത സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വന്നവരും ഇവരും ട്രെയിനിൽ ഒരേ കംപാർട്ട്മെന്റിലാണ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്. കോഴിക്കോടെത്തിയ ശേഷം വീടെടുത്ത് താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്രവ പരിശോധന നടത്തിയതിലാണ് രണ്ടു പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവർ ഹൗസ് സർജൻമാരായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല. കോവിഡ് ലക്ഷണമില്ലെങ്കിലും ഹൗസ് സർജസിക്ക് മുന്നോടിയായി പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു.

English Summary : Covid positive to two medical students at Kozhikode Medical College