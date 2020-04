യുഎസിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കൽ; കുറച്ചു കാത്തിരിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ യുഎസിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിർദേശം നൽകുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയെ തടുക്കാൻ കേന്ദ്രവും യുഎസും വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ യുഎസിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്ക് അവിടത്തെ സർക്കാർ വീസ നീട്ടി നൽകുന്നുണ്ട്. അവരെ ഉടൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കണമെന്ന് നിർദേശം നൽകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ, എസ്.കെ. കൗൾ, ബി.ആർ. ഗവായ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.



‘നമ്മൾ എത്ര ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അവരെ ഇപ്പോൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനാകില്ല. അവർക്കാവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ അവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. യുഎസിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അവരെല്ലാം. വീസ നീട്ടി നൽകുന്നുണ്ട്. നമുക്കു കുറച്ചുനാളുകൾ കൂടി കാത്തിരിക്കാം’ – ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് കോടതി ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.

മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ വിഭാ ദത്ത മാഖിജയാണ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. വീസ നീട്ടാൻ അപേക്ഷ നൽകുന്നതിന് 500 യുഎസ് ഡോളറാണ് ചെലവു വരുന്നത്. മാത്രമല്ല, വീസ നീട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുമില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. വിദേശങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഇന്ത്യക്കാരെ മഹാമാരിയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമയത്തും ഇന്ത്യ നാട്ടിലെത്തിച്ചിരുന്നെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചു. അതേസമയം, നേരത്തേ ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചിരുന്നെന്നും ഇപ്പോൾ രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ഇതു നിർത്തിയെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയും കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

അത് മറ്റൊരു സർക്കാരാണെന്നും അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇടപെടാനാവില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് യുഎസ് ഭരണകൂടത്തോട് വീസ നീട്ടുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് അഭ്യർഥിക്കാനാകുമെന്നും ജ‍ഡ്ജിമാർ പറഞ്ഞു.

