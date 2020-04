‘നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തെ ഞാൻ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇതിലും വലിയ വേട്ടയാടൽ നടന്ന കാലമുണ്ട്’

തിരുവനന്തപുരം ∙ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സ്പ്രിൻക്ലർ വിവാദവുമായി നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് മറുചോദ്യം ഉയർത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തിനു മുന്നിൽ ഞാൻ അസഹിഷ്ണുത കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ. അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് സ്പ്രിൻക്ലർ കരാർ ഒപ്പിടാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന ആരോപണത്തിനു മറുപടി പറയുമ്പോഴായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം.

നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രിൻക്ലർ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞോ? നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ബോധപൂർവം ആരോപണം ഉയർത്തുമ്പോൾ മറുപടി പറയാനില്ല. ഇതൊന്നും വേട്ടയാടലല്ല. വലിയ വേട്ടയാടൽ നടന്ന കാലമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ അറിയാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഗൂഢാലോചനയിൽ കൂടെ ആളുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊക്കെ പുറത്തു വരികയാണ്. മാധ്യമങ്ങളെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്നു ചിലർ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.

ഏഴു മണിയായി അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. മാധ്യമങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തെ ഇതുവരെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? വരുന്ന വഴിയിൽ മൈക്ക് പിടിച്ചാൽ ഞാൻ എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്റെ അനുവാദത്തോടെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തിൽനിന്ന് മാറി പോയിട്ടുണ്ടോ? മറ്റെന്തിനേക്കാള്‍ ഉപരിയായി കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിലാവണം ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ. കോവിഡ് പോരാട്ടത്തില്‍ നിന്ന് ശ്രദ്ധതിരിച്ചുവിടാന്‍ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള്‍ മനുഷ്യത്വപരമല്ല. ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് രോഗത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം.

വിവാദങ്ങള്‍ക്കുപിന്നില്‍ അതിഗൂഢമായ രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. അവരവരുടെ ശീലംവച്ച് മറ്റുള്ളവരെ അളക്കാന്‍ പുറപ്പെടരുത്. ആ ശീലത്തോടെ വളര്‍ന്നുവന്നവനല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. മകളുടെ കമ്പനിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ മറുപടി പറഞ്ഞതാണ്. അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ആരോപണങ്ങളിലേക്കു കടക്കുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അതിനു പിന്നാലേ പോകാൻ സമയമില്ല.

ഒരു തരത്തിലും ആശയങ്കയില്ല. പറഞ്ഞയാൾ തെളിവ് കൊണ്ടുവരട്ടെയെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു. മകളുടെ പേരിലുള്ള കമ്പനിയുടെ മേൽവിലാസം എകെജി സെന്ററാണെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, അതൊക്കെ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എകെജി സെന്റർ വച്ചാണോ കമ്പനി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. വെറുതെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനു മറുപടി പറയാൻ കഴിയുമോയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.

English Summary: No intolerance towards media, Says Kerala CM Pinarayi Vijayan