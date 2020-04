ഗ്രീൻ കാർഡ് നൽകില്ല; വിലക്ക് 60 ദിവസത്തേയ്ക്കെന്ന് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാനുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത 60 ദിവസത്തേക്ക് പുതിയ ഗ്രീൻ കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരെ ഇതു ബാധിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലും അമേരിക്കൻ പൗരൻമാരുടെ തൊഴിൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം പരിഗണിച്ചും കുടിയേറ്റം സംബന്ധിച്ച എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ട്രംപ് ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇതിനെത്തുടർന്നു എച്ച്–1ബി വീസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതോടെ ഗ്രീൻ കാർഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കക്കാർ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. ‘അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളികളെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കണം. 60 ദിവസത്തേക്കാണ് ഈ വിലക്ക്. അതിനു ശേഷം സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു തീരുമാനമെടുക്കും.’ – വൈറ്റ്‌ഹൗസിലെ പ്രതിദിന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ട്രംപ് അറിയിച്ചു.

എച്ച്–1ബി വീസ താൽക്കാലികമായതിനാൽ നോൺ–ഇമിഗ്രന്റ് വീസയായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എച്ച്–1ബി പുതുക്കി ക്രമേണ ഗ്രീൻ കാർഡ് നേടുന്നവരെയാണ് ഇമിഗ്രന്റ് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത്. താൽക്കാലിക പ്രവേശനത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾ ഐടി പ്രഫഷനുകൾക്ക് ആശ്വാസകരമാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്നു, രണ്ടു കോടിയിലധികം തൊഴിലാളികളാണ് യുഎസിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതു റെക്കോർഡാണ്.

