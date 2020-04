കൊറോണയുടെ ഉത്ഭവം മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെ; ലാബിൽ നിന്നെന്ന വാദം തള്ളി ഡബ്ല്യൂഎച്ച്ഒ

ജനീവ∙ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവം മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെയെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന. ലാബിൽ കൃത്രിമമായി നിർമിച്ചതാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന ആരോപണത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും ഡബ്ല്യൂഎച്ച്ഒ വക്താവ് വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ഉത്ഭവിച്ചത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെയാണെന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം ചൈനയിലെ മൃഗങ്ങളിലാണ് വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവം എന്നാണ് ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതെന്ന് ഇനിയും വ്യക്തമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജനീവയിലെ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽഡബ്ല്യൂഎച്ച്ഒ വക്താവ ഫഡെല ചൈബ് പറഞ്ഞു. വൈറസ് കൃത്രിമമായി നിർമിച്ചതാണ് എന്നതിന് യാതൊരു തെളിവുകളും ഇല്ല.



വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണോ മനുഷ്യരിലേക്ക് വൈറസ് എത്തിയതെന്ന് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തണം. മനുഷ്യരിലേക്ക് വൈറസ് വ്യാപകരായി മൃഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ഡബ്ല്യൂഎച്ച്ഒ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വുഹാൻ ലാബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകളോട് ഡബ്ല്യൂഎച്ച്ഒ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനക്കുള്ള സഹായം നിർത്തുമെന്ന ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിടവുകൾ ഉണ്ടായാൽ അത് നികത്താൻ മറ്റു പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് ഫഡെല ചൈബ് മറുപടി പറഞ്ഞത്.



