മുംബൈയിൽ രോഗവ്യാപനത്തിന് കൂടുതൽ സാധ്യത: കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

മുംബൈ∙ മുംബൈ മഹാനഗരത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപന സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കേന്ദ്ര സംഘത്തിന്റെ സൂചനകളെത്തുടർന്ന് നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ ക്രമീകരണമൊരുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ. അതിവേഗം പല മടങ്ങായി രോഗവ്യാപനത്തിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു മുന്നറിയിപ്പ്. ധാരാവിയും മുംബൈയുടെ ഇതരമേഖലകളും സന്ദർശിച്ച സംഘം ഐസലേഷൻ സംവിധാനങ്ങളുടെയും വെന്റിലേറ്ററുകളുടെയും വലിയ കുറവായിരിക്കും അടുത്ത പ്രധാന പ്രതിസന്ധിയെന്നു മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. എന്നാൽ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളടക്കം ഏറ്റെടുത്ത് അതിവേഗം കൂടുതൽ ചികിൽസാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആലോചന.



ധാരാവി, വർളി, മഹാലക്ഷ്മി, മാട്ടുംഗ, സയൺ, പൻവേൽ, അന്ധേരി െവസ്റ്റ്, ഗോവണ്ടി, മാൻഖുർദ്, നാഗ്പാഡ, ബൈക്കുള എന്നീ മേഖലകളിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗവ്യാപനത്തിനു സാധ്യതയെന്നാണ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സംഘം നടത്തിയ ചർച്ചയിലെ നിരീക്ഷണം. ധാരാവിയിൽ 9 പേർക്കു കൂടി ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ-വ്യവസായ വകുപ്പ് അഡിഷനൽ സെക്രട്ടറി മനോജ് ജോഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് മുംബൈയിലെത്തിയത്.

കോവിഡ് രോഗികൾ വർധിക്കുകയും കൂടുതൽ ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് മുംബൈ, പുണെ നഗരങ്ങളിൽ ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു. എന്നാൽ, സംസ്ഥാനത്തു പ്രശ്നബാധിതമല്ലാത്ത മേഖലകളിൽ ഇളവു തുടരും. 20നു ലോക്ഡൗണിനു ഇളവു പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പുണെ, എംഎംആർ മേഖലകളിൽ ജനം നിയന്ത്രണമില്ലാതെ കൂട്ടത്തോടെ നഗരത്തിലിറങ്ങിയത് സർക്കാരിനെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരുന്നു. മുംബൈ, താനെ, ഡോംബിവ്‌ലി, കല്യാൺ, പാൽഘർ, റായ്ഗഡ് ജില്ലകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എംഎംആർ.സംസ്ഥാനത്തെ ഏറെ കോവിഡ് രോഗികളും എംഎംആർ, പുണെ മേഖലകളിലാണ്.

മന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര ആവാഡ് ആശുപത്രിയിൽ

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് സംശയത്തെത്തുടർന്ന് ഭവനമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര ആവാഡിനെ മുളുണ്ടിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസിലെ ജീവനക്കാർക്കു രോഗം ബാധിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണിത്. കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അഠാവ്‍ലെയുടെ മുംബൈയിലെ വസതിയിൽ സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരനും കോവിഡ്. മുംബൈയിൽ 2 ഡോക്ടർമാർക്കും 6 നഴ്സുമാർക്കും കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

