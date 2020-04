അമേരിക്ക കൈവിട്ട ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ തുണച്ച് ചൈന; 30 മില്യൻ ഡോളര്‍ കൂടി

ബെയ്ജിങ് ∙ അമേരിക്ക കൈവിട്ട ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കു കൂടുതല്‍ പിന്തുണയുമായി ചൈന രംഗത്ത്. കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിനായി 30 മില്യൻ ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 220 കോടി രൂപ) കൂടി ഡബ്ല്യൂഎച്ച്ഒയ്ക്കു നല്‍കാന്‍ ചൈന തീരുമാനിച്ചു. യുഎന്‍ ഏജന്‍സിക്കുള്ള ഫണ്ട് നിര്‍ത്തലാക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കൂടുതല്‍ ധനസഹായം നല്‍കാന്‍ ചൈനയുടെ തീരുമാനം. മുന്‍പ് 20 ബില്യൻ ഡോളര്‍ ചൈന സഹായം നല്‍കിയിരുന്നു.



വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ ആരോഗ്യസംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കോവിഡിനെതിരെ ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനുമാണു കൂടുതല്‍ സഹായം നല്‍കുന്നതെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ജെങ് ഷുവാങ് പറഞ്ഞു. ലോകാരോഗ്യസംഘടനയില്‍ ചൈനീസ് സര്‍ക്കാരിനും ജനങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതികരണമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോവിഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ സംഘടനയ്ക്കു വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഫണ്ട് നിര്‍ത്തലാക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക അറിയിച്ചത്. കൊറോണയെച്ചൊല്ലി അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുണ്ടായ പോരിന്റെ ഭാഗം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ചൈനയില്‍ രോഗം പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്നതുവരെ കോവിഡിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മറച്ചുവച്ചുവെന്നാണ് ട്രംപ് ആരോപിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ നികുതിദായകര്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 500 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് ഡബ്ല്യൂഎച്ച്ഒയ്ക്കു നല്‍കുന്നതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ചൈന വെറും 40 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ മാത്രമാണു നല്‍കുന്നതെന്നും ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ചൈനയിലെ ഒരു ലാബില്‍നിന്നാണ് കൊറോണ വൈറസ് പടര്‍ന്നതെന്ന വാദം അംഗീകരിക്കാനും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തയാറായിട്ടില്ല.

