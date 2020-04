മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു ദിവസം 778 രോഗികൾ; രാജ്യത്ത് ആകെ മരണം 686

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ ആറായിരം കടന്നു. വ്യാഴാഴ്ച 778 പേർക്കു സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ രോഗികൾ 6427 ആയി ഉയർന്നു . ഒരു ദിവസം ഇത്രയേറെപ്പേർക്ക് രോഗം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. പുതിയതായി 14 മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 283 ആയി.



മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തലസ്ഥാനവും പ്രധാന വ്യവസായ നഗരവുമായ മുംബൈയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം നാലായിരം കടന്നു. വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം ഇവിടെ 522 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നഗരത്തിലും ഒരു ദിവസം ഇത്രയേറെപ്പേർക്ക് രോഗം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. ആകെ രോഗികൾ 4205. 6 മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 167

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയായ മുംബൈയിലെ ധാരാവിയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം 200 കടന്നു. 25 പേർ കൂടി രോഗബാധിതരായതോടെ ആകെ രോഗികൾ 214 ആയി. വ്യാഴാഴ്ച ഒരു മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 13 ആയി.

അതേസമയം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 21,700 ആയെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 16,689 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. 4324 പേർ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടു. 1,229 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. രാജ്യത്ത് വ്യാഴാഴ്ച 34 മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 686ലേക്ക് ഉയർന്നു. 19.93 ശതമാനം പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം ഭേദമായതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

