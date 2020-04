4 ജില്ലകൾ റെഡ് സോണിൽ തുടരും; കോട്ടയം, ഇടുക്കി ഗ്രീൻ സോണിൽ നിന്നു മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് നാല് ജില്ലകളിൽ റെഡ് സോണിൽ തുടരുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളാണ് ഈ മേഖലയിൽ ഉള്ളത്. കണ്ണൂരിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 2592 പേർ, കാസർകോട് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 3126 പേർ, മലപ്പുറത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 2465 പേർ, കോഴിക്കോട് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് 2770 പേർ. റെഡ് സോണായി കണക്കാക്കുന്ന നാല് ജില്ലകളിലും ഇപ്പോഴുള്ള പോലെ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും.

ഇവ ഒഴികെയുള്ള 10 ജില്ലകളും ഓറഞ്ച് സോണിലാകും. നേരത്തേ പോസിറ്റീവ് കേസുകളില്ലാതിരുന്നതിനാൽ കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളെ ഗ്രീൻ സോണിൽപെടുത്തി ചില ഇളവുകൾ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇവിടങ്ങളിൽ പുതിയ കേസുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരെ ഗ്രീന്‍ സോണുകളിൽനിന്ന് മാറ്റി ഓറഞ്ച് സോണിലേക്കു മാറ്റി. ഓറഞ്ച് മേഖലയിലെ പത്ത് ജില്ലകളിൽ ഹോട്സ്പോട്ടായ പഞ്ചായത്തുകൾ അടച്ചിടും.

എന്നാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അതിർത്തിയിലാണെങ്കിൽ വാർഡുകളും കോർപറേഷനുകളിൽ ഡിവിഷനുകളും അടച്ചിടും. ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഹോട്സ്പോട്ടായി വരികയെന്ന് ജില്ലാ ഭരണ സംവിധാനം തീരുമാനിക്കും. ഇടുക്കിയിൽ നാലും കോട്ടയത്ത് രണ്ടു പേർക്കുമാണ് ഇന്നു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് ജില്ലകളെ ഗ്രീൻ സോണിൽ നിന്നു മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം.

