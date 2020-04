കവറിൽ കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞ് ആരും അറിയാതെ ഭർത്താവിനെ മറവുചെയ്തു; കണ്ണീരോടെ ആനന്ദി

ചെന്നൈ∙ കവറിലാക്കിയാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മൃതദേഹം ഞാൻ മറവ് ചെയ്തത്. മതാചാര പ്രകാരം അന്തസ്സോടെ അന്ത്യയാത്ര അദ്ദേഹത്തിനു അവകാശപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ തോറ്റുപോയാൽ അന്തിയുറങ്ങാൻ മാന്യമായ ഒരിടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അതെനിക്ക് ചെയ്തു തന്നേ പറ്റു. കണ്ണീര്‍ തോരാത്ത മുഖവുമായി ആനന്ദി സൈമണ്‍ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നൈയില്‍ കോവിഡിനെത്തുടര്‍ന്ന് മരിച്ച ന്യൂറോ സര്‍ജന്‍ ഡോ.സൈമണ്‍ ഹെര്‍ക്കുലീസിന്റെ ഭാര്യയാണ് ആനന്ദി. പരിചരിച്ച രോഗിയില്‍നിന്നാണ് സൈമണിനു രോഗം പിടിപെട്ടത്. ഒടുവില്‍ മരിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ രക്തസാക്ഷി. എന്നാല്‍ മൃതദേഹവുമായി നഗരത്തിലെ ശ്മശാനത്തില്‍ എത്തിയപ്പോൾ ജനക്കൂട്ടം തടഞ്ഞു. കോവിഡ് രോഗിയുടെ സംസ്കാരം നടത്തിയാല്‍ രോഗം പരക്കുമെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ജനം മൃതദേഹം തടഞ്ഞത്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് രാത്രിയുടെ നിശ്ശബ്ദതയില്‍ സൈമണിന്റെ സുഹൃത്തായ മറ്റൊരു ഡോക്ടര്‍ രണ്ടു സഹായികളുമായി വന്ന് സംസ്കാരം നടത്തുകയായിരുന്നു. ആചാരപ്രകാരമായിരുന്നില്ല സംസ്കാരം.

വിഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് ആനന്ദി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസാമിയോട് ഇടറുന്ന വാക്കുകളില്‍ തന്റെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം അറിയിച്ചത്. ‘കോവിഡിനെതുടര്‍ന്നാണ് എന്റെ ഭര്‍ത്താവ് മരിക്കുന്നത്. അവസാനമായി സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് രോഗത്തെ അതിജീവിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ്. ആചാരപ്രകാരം തന്നെ അടക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അപേക്ഷിച്ചു.

തമിഴ്നാട്ടില്‍ രോഗത്തിനെതിരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനമാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മരണം കുറയുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഈ അപേക്ഷ കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു - ആനന്ദി സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.



ഒരു കവറില്‍ കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞ് ആരുമറിയാതെ എന്റെ ഭര്‍ത്താവിനെ മറവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കില്‍പോക്കിലെ ക്രിസ്ത്യന്‍ സെമിത്തേരിയില്‍ അടക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതായിരുന്നു അന്ത്യാഭിലാഷവും. അതു നിറവേറ്റിത്തരാന്‍ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഞാന്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു- ആനന്ദി പറയുന്നു.



ഡോ. സൈമണ്‍ ഹെര്‍ക്കുലീസിന്റെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ആംബുലന്‍സ് ആക്രമിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ 21 പേര്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്തും പുറത്തും വലിയ പ്രതിഷേധവുമുണ്ടായി. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി സംഭവത്തില്‍ സ്വമേധയാ കേസ് എടുക്കുകയും സര്‍ക്കാരിന് നോട്ടിസ് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘടനകളും സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. പൊലീസ് ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കേണ്ടതായിരുന്നെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്.

