പാലക്കാട് ∙ കേ‍ാവിഡ് ആശുപത്രികൾ, നിരീക്ഷണകേന്ദ്രങ്ങൾ, ക്വാറന്റീൻ ഇടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബയേ‍ാ മെഡിക്കൽ മാലിന്യങ്ങളും രേ‍ാഗികളുടെ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളും ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചുമൂടണമെന്ന് നിർദേശം. മാസ്കുകൾ, കയ്യുറകൾ എന്നിവ വലിച്ചെറിയുന്നതിനെതിരെ കർശന നിയമ നടപടികൾക്കും സർക്കാർ നിർദേശം നൽകി. രേ‍ാഗ പ്രതിരേ‍‍ാധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യം ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതിരേ‍ാധത്തിനു ഭീഷണിയാണ്.

തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളാണു സംസ്കരണ നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത്. കേന്ദ്ര നഗരകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെയും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെയും ചട്ടങ്ങൾ യേ‍ാജിപ്പിച്ചാണു സംസ്ഥാനത്തെ സംസ്കരണ നടപടി .കേ‍ാവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അജൈവ, ബയേ‍ാ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ കൂടുതലുള്ള മാസ്കുകൾ, ഗ്ലൗസുകൾ എന്നിവ ഇമേജ് സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിനു നൽകാമെങ്കിലും അതിനു സൗകര്യമില്ലാത്ത ജില്ലകളിൽ അവ അണുമുക്തമാക്കി ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചുമൂടണമെന്ന് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണബേ‍ാർഡ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം മാലിന്യങ്ങൾ ഇനംതിരിച്ച് വെവ്വേറെ നിറത്തിലുളള സംഭരണികളിലാണു ശേഖരിക്കേണ്ടത്. രേ‍ാഗികളുടെ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ, ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങളേ‍ാടു ചേർന്ന് രണ്ടുമീറ്റർ ആഴമുളള കുഴിയെടുത്ത് പകുതി ജൈവാവശിഷ്ടം നിറച്ച് അതിനുമുകളിൽ ചുണ്ണാമ്പും പിന്നെ മണ്ണും ഇട്ട് മൂടണം. ജീവനക്കാരുടെ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റാം. മാലിന്യം സംഭരിക്കുന്ന സംഭരണികളും ബാഗുകളും ഇടയ്ക്കിടെ അണുമുക്തമാക്കണം. ലേ‍ാക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാലുടൻ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുടെ സൗകര്യങ്ങൾ സംസ്കരണത്തിന് ലഭിക്കും.

ചെയ്യേണ്ട മറ്റു കാര്യങ്ങൾ

∙ കേ‍ാവിഡ് മാലിന്യം ദിവസവും അണുമുക്തമാക്കിയ അടച്ചുറപ്പുള്ള വാഹനത്തിൽ കെ‍ാണ്ടുപേ‍ാകണം.

∙ ഇവ ശേഖരിക്കുന്നവർക്ക് വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങൾ നിർബന്ധം

∙ ക്വാറന്റീനുകൾ, കേ‍ാവിഡ് ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങൾ, നിരീക്ഷണഹേ‍ാമുകൾ എന്നിവ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ അണുമുക്തമാക്കണം.

∙ തുണിമാസ്കുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം അവ അണുമുക്തമാക്കി വീണ്ടും ഉപയേ‍ാഗിക്കാൻ നടപടി.

