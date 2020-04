നിഖിൽഗൗഡയുടെ വിവാഹം: സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി

ബെംഗളൂരു ∙ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമിയുടെ മകനും നടനുമായ നിഖിൽ കുമാരസ്വാമിയുടെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ ലോക്ഡൗൺ ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന കേസിൽ സർക്കാരിനോട് ഇന്നു വിശദീകരണം അറിയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി. 17നു ബിഡദിയിലെ ഫാം ഹൗസിൽ നടന്ന വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ അകലം പാലിക്കുകയോ മാസ്ക് ധരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്നാണ് കേസ്. രക്തബന്ധമുള്ള ബന്ധുക്കൾ‍ മാത്രമേ പങ്കെടുത്തുള്ളൂവെന്നാണ് കുമാരസ്വാമിയുടെ വാദം.



ഏപ്രിൽ 17നാണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. ദേവഗൗഡയുടെ ചെറുമകൻ കൂടിയായ നിഖിൽ കുമാരസ്വാമിയും മുൻ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രി എം. കൃഷ്ണപ്പയുടെ ചെറുമകൾ രേവതിയും വിവാഹിതരായത്. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ഫാം ഹൗസിൽ വച്ചാണ് വിവാഹം നടത്തിയത്. കുമാരസ്വാമിയുടെ നിയമസഭാ മണ്ഡലമായ രാമനഗരയിൽ നേരത്തെ വലിയ ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ബിദാദിയിലെ ഫാം ഹൗസിലേക്ക് വേദി മാറ്റുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ കോവിഡ് മാർഗനിർദേശങ്ങളായ അകലം പാലിക്കൽ, മാസ്ക് ധരിക്കൽ എന്നിവ കാണാനുണ്ടായില്ല.

English Summary: Karnataka High Court Seeks Govt's Reply On Why Nikhil Kumaraswamy's Wedding Was Allowed In Lockdown