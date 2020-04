ഈ വൈറസ് ഏറെനാള്‍ നമുക്കൊപ്പമുണ്ടാകും; ഒരു പിഴവും വരുത്തരുത്: ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ

ജനീവ∙ ലോകത്തെയാകെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ദീര്‍ഘകാലം ഭൂമിയിലുണ്ടാകുമെന്നും രോഗപ്രതിരോധത്തില്‍ ഒരു പിഴവും വരുത്തരുതെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. മഹാമാരിയെ ചെറുക്കുന്നതില്‍ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തില്‍ മാത്രമാണെന്നും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ മേധാവ് ടെഡ്രോസ് അദനം ഗബ്രിയസ് പറഞ്ഞു.



കൊറോണ വൈറസിനെ നിയന്ത്രിച്ചുവെന്നു കരുതിയിരുന്ന പല രാജ്യങ്ങളും വീണ്ടും വൈറസ് വ്യാപനത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഫ്രിക്കയിലും അമേരിക്കയിലും ആശങ്കാജനകമായാണ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നത്. ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ക്കു തയാറെടുപ്പുകളും മുന്‍കരുതലും സ്വീകരിക്കാന്‍ ജനുവരി 20 തന്നെ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെന്നും ടെഡ്രോസ് പറഞ്ഞു. മഹാമാരി നേരിടുന്നതില്‍ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് അമേരിക്ക ശക്തമായ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ത്തിരുന്നു. താന്‍ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യവും ടെഡ്രോസ് തള്ളി.

പടിഞ്ഞാറന്‍ യൂറോപ്പില്‍ രോഗം കുറയുകയും സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രണവിധേയമാകുകയും ചെയ്തുവെന്നു വേണം കരുതാനെന്ന് ജനീവയില്‍ നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ടെഡ്രോസ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ആഫ്രിക്ക, മധ്യ, തെക്കന്‍ അമേരിക്ക, കിഴക്കന്‍ യൂറോപ്പ് എന്നിവടങ്ങളില്‍ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോത് ഉയരുന്നത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. മിക്കരാജ്യങ്ങളും രോഗത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണ്. മുന്‍പ് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിച്ച പല രാജ്യങ്ങളിലും വീണ്ടും വൈറസ് വ്യാപനം വര്‍ധിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് വരുന്നുണ്ട്.

ഒരു തരത്തിലും പിഴവുകള്‍ വരുത്തരുത്. ഏറെ ദൂരം പോകേണ്ടതുണ്ട്. വൈറസ് ദീര്‍ഘകാലം നമുക്കൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും ടെഡ്രോസ് പറഞ്ഞു. ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ കൃത്യസമയത്തു തന്നെ രോഗപ്രതിരോധത്തിനായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്താകെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് 1.75 ലക്ഷം പേരാണു മരിച്ചത്. 26 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ക്കു രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

