കൊല്ലം∙ ജില്ലയിൽ ഒരാൾക്കു കൂടി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ നേരത്തെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച യുവാവിന്റെ അയൽവാസിയായ 75 വയസ്സുകാരിക്കാണു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവർ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.



English Summary: One more covid positive in Kollam