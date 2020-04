5 ലക്ഷത്തോളം സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചു; 21,797 എണ്ണം പോസിറ്റീവ്: ഐസിഎംആർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ന് രാവിലെ 9 വരെ 5,00,542 കോവിഡ് 19 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച് (ഐസിഎംആർ) അറിയിച്ചു. 4,85,172 പേരിൽനിന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതിൽ 21,797 സാംപിളുകൾ പോസ്റ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതേസമയം, ചൈനീസ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾക്ക് ഗുണനിലവാരം ഇല്ലെന്ന ആശങ്കയെത്തുടർന്ന് പരിശോധന താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 681 കോവിഡ് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 1,400 പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നാണ്. ഡൽഹി, തമിഴ്‌നാട്, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവയാണ് തൊട്ടുതാഴെ.

