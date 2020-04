‘കശ്മീരിൽ വൈറസ് പരത്താൻ പാക്ക് ശ്രമം; നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു’

ശ്രീനഗർ‌∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ കോവിഡ് രോഗം പരത്താൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് മേധാവി ദിൽബാഗ് സിങ്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചവരെ പാക്കിസ്ഥാന്‍ കശ്മീരിലേക്കു കടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഗുരുതരമായ വൈറസ് ബാധ കശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പടര്‍ത്താനാണു പാക്കിസ്ഥാന്റെ നീക്കമെന്നും കശ്മീർ പൊലീസ് മേധാവി വ്യക്തമാക്കി.



ശ്രീനഗറിൽനിന്ന് 20 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഗണ്ടേർബൽ ജില്ലയില്‍ ഏർപ്പെടുത്തിയ ക്വാറന്റീൻ സൗകര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമായിരുന്നു പൊലീസ് മേധാവിയുടെ പ്രസ്താവന. പാക്കിസ്ഥാൻ ഇതുവരെ ഭീകരരെയാണ് കശ്മീരിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നത്. എന്നാലിപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് രോഗികളെയാണു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കേണ്ട സമയമാണെന്നും പൊലീസ് മേധാവി വ്യക്തമാക്കി.



പാക്കിസ്ഥാൻ കോവിഡ് രോഗമുള്ളവരെ പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണെന്നു വിവരം ലഭിച്ചതായി സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലേക്കു നുഴഞ്ഞു കയറുന്നതിന് ഇവരെ തയാറാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിൽ 50 കോവിഡ് കേസുകളാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭൂരിഭാഗം രോഗികളും മിര്‍പൂർ ജില്ലയിൽനിന്നുള്ളവരാണ്.



ഈ മാസം ആദ്യം ഖേരൻ സെക്ടർ വഴിയുള്ള നുഴഞ്ഞു കയറ്റശ്രമം സൈന്യം പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അഞ്ച് ഭീകരരാണ് അന്നു വെടിയേറ്റു മരിച്ചത്. അഞ്ച് സൈനികരും വീരമൃത്യു വരിച്ചു. പിന്നാലെ ഇന്ത്യ – പാക്കിസ്ഥാൻ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ അശാന്തമായിരുന്നു. കുപ്‌‍വാര ജില്ലയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ നടത്തിയ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി പേർക്കു പരുക്കേറ്റു.



ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഇതുവരെ 400ൽ അധികം പേർക്കു കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും കശ്മീര്‍ താഴ്‍വരയിൽനിന്നുള്ളവരാണ്. ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 21,393 ആണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1,409 പേർക്കു രോഗം ബാധിച്ചു. 41 പേർ 24 മണിക്കൂറിൽ മരിച്ചു. രാജ്യത്താകെ ഇതുവരെ 681 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



