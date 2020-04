യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് വെട്ടേറ്റ കേസിൽ രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ

കറ്റാനം ∙ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സുഹൈൽ ഹസന് വെട്ടേറ്റ കേസിൽ രണ്ടു പേരെ പൊലീസ് പിടികൂടി. സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയംഗവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ അംഗവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ ഹാഷിറിന്റെ അനുജൻ കറ്റാനം അരീപ്പുറത്ത് എ.എം.ഹാഷിം (45), കറ്റാനം കുഴിക്കാല തറയിൽ സതീശൻ (45) എന്നിവരാണു പിടിയിലായത്. ഇരുവരും സിപിഎം പ്രവർത്തകരാണ്. വെട്ടിയതു സതീശനാണെന്നാണു പൊലീസിന്റെ നിഗമനം. ഹാഷിമിന്റെ തടി മില്ലിലെ ജോലിക്കാരനാണ് സതീശൻ. സുഹൈലിനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നു ഹാഷിം, സുഹൈലിന്റെ പിതാവ് ഹസൻ കുഞ്ഞിനോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. തന്റെ പച്ചക്കറിക്കടയിലെത്തിയാണ് ഹാഷിം ഇതു പറഞ്ഞതെന്ന് ഹസൻ കുഞ്ഞ് അറിയിച്ചു.

സമൂഹ അടുക്കള നടത്തിപ്പും കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി വിഹിതം അടയ്ക്കാത്തതും സംബന്ധിച്ചു പ്രദേശത്തെ സിപിഎം നേതൃത്വത്തിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലുള്ള പ്രതികാരമാണ് ആക്രമണമെന്നു കോൺഗ്രസ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.

ഇലിപ്പക്കുളം കോട്ടയ്ക്കകത്ത് സുഹൈൽ ഹസനാണ് (24) ചൊവ്വ രാത്രി 10 മണിയോടെ മങ്ങാരം ജംക്‌ഷനു സമീപം വച്ചു കഴുത്തിൽ വെട്ടേറ്റത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഇക്ബാൽ ഓടിച്ച സ്കൂട്ടറിൽ നാമ്പുകുളങ്ങരയിൽനിന്നു വീട്ടിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു സുഹൈൽ. പിന്തുടർന്നു വാഹനത്തിലെത്തിയ രണ്ടുപേരാണ് ആക്രമിച്ചത്. തന്നെ ലക്ഷ്യം വച്ചപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതിനാലാണ് സുഹൈലിനു വെട്ടേറ്റതെന്ന് ഇക്ബാൽ പൊലീസിനു മൊഴി നൽകി. ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരാണു വെട്ടിയതെന്നു സംശയിക്കുന്നതായി സുഹൈലും ഇക്ബാലും പൊലീസിനു മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: Two people arrested in attack on youth congress leader case