രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ 10 പേർക്ക് കോവിഡ്; ബെംഗളൂരുവിൽ വാർഡ് അടച്ചുപൂട്ടി

ബെംഗളൂരു∙ രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ 10 പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ മുനിസിപ്പൽ വാർഡ് ഭാഗികമായി അടച്ചുപൂട്ടി. നഗരത്തിന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള ഹോങ്കസന്ദ്ര പ്രദേശമാണ് അടച്ചുപൂട്ടിയത്. ഇവിടെ ആയിരത്തിലധികം ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. പലരും നഗരത്തിലെ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളാണ്.



പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായും, 184 പേരെ ക്വാറന്റീനിലാക്കിയെന്നും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. കെ. സുധാകർ പറഞ്ഞു.

മെട്രോ റെയിലിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ബിഹാർ സ്വദേശി 54കാരനാണ് ഹോങ്കസന്ദ്രയിൽ ആദ്യം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഒരാഴ്ചയായി ഇയാൾക്ക് അസുഖമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി അണുബാധയുമായി ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

അതേസമയം, ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ലോക്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് എത്തിച്ചിരുന്നു. ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത്. ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറെയും, ഭാര്യയെയും മകനെയും ക്വാന്റീനിലാക്കി.

ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹോങ്കസന്ദ്രയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയും ബുധനാഴ്ച അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറെയും നഴ്സുമാരെയും വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിലാക്കി. കർണാടകയിൽ ഇതുവരെ 445 കോവിഡ് കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 17 പേർ മരിച്ചു. 145 പേർ രോഗമുക്തരായി. 18,247 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

ചേരികൾ പോലെ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും കോവിഡ് പടർന്നുപിടിക്കുന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയായ മുംബൈയിലെ ധാരാവിയിൽ കോവിഡ് 19 കേസുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 200 കവിഞ്ഞു. ഇതിനോടകം 13 പേർ മരിച്ചു.

