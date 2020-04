ആലപ്പുഴ ∙ കറ്റാനത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സുഹൈൽ ഹസനെ വെട്ടിയ കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ. കറ്റാനം സത്യാലയത്തിൽ കണ്ണൻ (22) ആണു പിടിയിലായത്. ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകനാണ്. സുഹൈലിനെ പിന്തുടർന്നെത്തിയ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചതു കണ്ണനാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സതീശനാണു വെട്ടിയത്.



English Summary: Attack against Youth Congress leader: one more arrest