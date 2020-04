കൊറോണയെ കോശത്തിലെത്താതെ തടയുമോ നിക്കോട്ടിന്‍; പഠനവുമായി ഫ്രഞ്ച് ഗവേഷകര്‍

പാരിസ് ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനു നിക്കോട്ടിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പഠനവുമായി ഫ്രാൻസ്. പാരിസിലെ പിറ്റി-സാൽ‌പെട്രിയർ ആശുപത്രിയിലെ ഗവേഷകരാണ് പഠനത്തിനു പിന്നിൽ. ഇവർ ചികിത്സിച്ച 343 രോഗികളിൽ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു പുകവലിക്കുന്നവർ. രാജ്യത്തെ 35 ശതമാനത്തോളം ജനങ്ങള്‍ക്ക് പുകവലി ശീലമുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗികളില്‍ പുകവലിക്കാര്‍ കുറവായതാണ് ഗവേഷകരെ സിഗരറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിക്കോട്ടിന്റെ പ്രതിരോധശേഷിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

കോശസ്തരത്തില്‍ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന നിക്കോട്ടിന്‍ കോശങ്ങളിലേക്കുള്ള വൈറസിന്റെ പ്രവേശനവും അതു വഴി ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള വ്യാപനവും തടയുമെന്നതാണ് ഇതിനു പിന്നിലെ ശാസ്ത്രമെന്നും പഠനത്തിൽ പങ്കാളിയായിരുന്ന പാസ്ചര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിട്യൂട്ടിലെ ന്യൂറോ ബയോളജിസ്റ്റ് ജീന്‍ പിയര്‍ ഷാങ്ക്‌സ് വ്യക്തമാക്കി. ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണത്തിനായി അധികൃതരുടെ അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഗവേഷകർ. പിറ്റി-സാൽ‌പെട്രിയർ ആശുപത്രിയിലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിൽ പരീക്ഷണം നടത്താനാണ് ഗവേഷകരുടെ തീരുമാനം.

ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ പരീക്ഷിക്കാനും അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പുകവലിയോ നിക്കോട്ടിൻ ഉപയോഗമോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന് ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു. നിക്കോട്ടിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ മറന്നുപോകരുത്. പുകവലി ശീലമില്ലാത്തവർ ഒരിക്കലും നിക്കോട്ടിനോ അതിനു പകരമുള്ള വസ്തുക്കളോ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നു ഗവേഷകർ അഭ്യർഥിച്ചു. ഫ്രാൻസിൽ പ്രതിവർഷം 75,000 പേരാണ് പുകയില ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മൂലം മരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മാസം ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണൽ ഓഫ് മെഡിസിനിലും സമാനമായ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ചൈനയിൽ രോഗം ബാധിച്ച 1,000 പേരിൽ 12.6 ശതമാനവും ആളുകൾ മാത്രമാണ് പുകവലിക്കുന്നവർ. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ചൈനയിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയിൽ സ്ഥിരമായി പുകവലിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ് ഇത്.

