ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ കോവിഡ് രോഗം പകരില്ലെന്ന് യുഎസ്‌ പഠനം

വാഷിങ്ടൻ∙ ലൈംഗികബന്ധത്തിലൂടെ കോവിഡ് പടരാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്ന് പഠനം. ശുക്ലത്തില്‍ കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലെന്ന്‌ യുഎസിലെ യൂട്ട സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് വ്യക്തമായത്. ഏതൊക്കെ ശരീരസ്രവങ്ങളിലൂടെയാണു കൊറോണ പടരാന്‍ സാധ്യതയെന്നതു സംബന്ധിച്ച് വിപുലമായ ഗവേഷണമാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നടക്കുന്നത്. ഫെർട്ടിലിറ്റി, സ്റ്റെർലിറ്റി എന്ന ജേണലിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രോഗം ബാധിച്ച ചൈനീസ് യുവാക്കളെയാണ് യുഎസ് സർവകലാശാല പഠനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്.

ഇവരുടെ ശുക്ലം പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ കോവിഡ് വൈറസ് സാന്നിധ്യം ഉള്ളതിന്റെ യാതൊരു തെളിവും ഗവേഷകർക്കു കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അതേസമയം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ രോഗം പകരില്ലെന്നു പൂർണമായും ഉറപ്പിക്കുന്ന അത്രയും സമഗ്രമല്ല റിപ്പോർട്ടല്ലെന്നാണു ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ചെറിയ തോതിലുള്ള പഠനമാണെങ്കിലും പരിശോധനകളിൽ വൈറസ് സാന്നിധ്യമോ, രോഗം പടരാനുള്ള സാധ്യതകളോ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തതു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണെന്ന് യുഎസിലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ ജെയിംസ് എം. ഹോട്ടലിങ് വ്യക്തമാക്കി.



കോവിഡ് 19 പോലുള്ള രോഗം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ പകരുമെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധത്തിൽ അതു കൂടുതൽ കുരുക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കും. കൂടാതെ ഒരു പുരുഷന്റെ പ്രത്യുൽപാദന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതു സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ജെയിംസ് എം. ഹോട്ടലിങ് വ്യക്തമാക്കി. എബോള, സിക്ക തുടങ്ങിയ വൈറല്‍ രോഗങ്ങളെപ്പോലെ കോവിഡ് 19 ഉം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ പകരുമോയെന്ന് അറിയാൻ യുഎസിലെയും ചൈനയിലേയും ഗവേഷകരുടെ രാജ്യാന്തര സംഘം പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട്. 34 ചൈനക്കാരിൽനിന്നാണ് ഗവേഷകർ പഠനത്തിനായി സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചത്. എന്നാൽ ഒന്നിൽപോലും വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല.



English Summary: COVID-19 Unlikely To Be Sexually Transmitted, Suggests Study