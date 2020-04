കോഴിക്കോട് കോവിഡ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 4 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

കോഴിക്കോട്∙ കോവിഡ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നാലു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽവച്ചാണ് അന്ത്യം. മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്വദേശികളുടെ മകളാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ ഫലം ഇന്ന് വരും.

ന്യുമോണിയയെ തുടർന്നാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തുടർന്നു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ബുധനാഴ്ചയാണ് കുട്ടിക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്, ജന്മനാ ഹൃദ്രോഗിയാണ്. രോഗം പടർന്നത് എങ്ങനെയെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. കുട്ടിയുടെ ബന്ധുവിനു കോവിഡ് വന്നു ഭേദമായിരുന്നു.

കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ കുട്ടി മരിച്ചതിനെ തുടർന്നു മഞ്ചേരിയിലെ രണ്ട് ആശുപത്രികളിലെ അ​ഞ്ച് ഡോക്ടർമാരെ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഈ രണ്ടു ആശുപത്രികളിലും കുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ചിരുന്നു.

